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Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа - РИА Новости, 30.06.2023
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Белгородская область
 
10:33 30.06.2023 (обновлено: 14:14 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html
Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа
Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа - РИА Новости, 30.06.2023
Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа
Жители трех населенных пунктов Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за украинских обстрелов, освобождены от оплаты коммунальных платежей до 1 августа,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:33
2023-06-30T14:14
общество
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Жители трех населенных пунктов Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за украинских обстрелов, освобождены от оплаты коммунальных платежей до 1 августа, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В самом начале июня Гладков объявил, что жители Шебекинского городского округа, которые были временно переселены, с 1 июня будут освобождены от необходимости оплачивать коммунальные услуги. "Мы понимаем, что восстановление жилья еще продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа", - написал Гладков на своей странице. Как уточнил губернатор, это относится к жителям города Шебекино, поселка Новая Таволжанка и села Архангельского. Основные виды работ - это ремонт окон и кровли - планируют завершить к 1 августа. После этого строители сразу приступят к восстановлению других видов работ, а квартплата будет начисляться. "Надеюсь, что к тому времени вы уже, уважаемые жители Шебекино и Новой Таволжанки, будете видеть возможность вернуться в свои дома. У кого дома и квартиры разрушены, будут находиться там, где находятся сейчас, на ПВР или у своих родственников и знакомых, и мы будем стараться максимально быстро довести восстановительные работы до конца, то есть построить дома в ИЖС, построить многоквартирные дома", - добавил глава области. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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общество, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа

Губернатор Гладков освободил отселенных жителей Шебекино от квартплаты до августа

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрелов в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Жители трех населенных пунктов Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за украинских обстрелов, освобождены от оплаты коммунальных платежей до 1 августа, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В самом начале июня Гладков объявил, что жители Шебекинского городского округа, которые были временно переселены, с 1 июня будут освобождены от необходимости оплачивать коммунальные услуги.
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14 июня, 08:00
"Мы понимаем, что восстановление жилья еще продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа", - написал Гладков на своей странице.
Как уточнил губернатор, это относится к жителям города Шебекино, поселка Новая Таволжанка и села Архангельского. Основные виды работ - это ремонт окон и кровли - планируют завершить к 1 августа. После этого строители сразу приступят к восстановлению других видов работ, а квартплата будет начисляться.
«
"Надеюсь, что к тому времени вы уже, уважаемые жители Шебекино и Новой Таволжанки, будете видеть возможность вернуться в свои дома. У кого дома и квартиры разрушены, будут находиться там, где находятся сейчас, на ПВР или у своих родственников и знакомых, и мы будем стараться максимально быстро довести восстановительные работы до конца, то есть построить дома в ИЖС, построить многоквартирные дома", - добавил глава области.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Белгородская областьОбществоШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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