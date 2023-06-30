https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html

Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа

Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа - РИА Новости, 30.06.2023

Гладков: отселенных жителей Шебекино освободили от квартплаты до августа

Жители трех населенных пунктов Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за украинских обстрелов, освобождены от оплаты коммунальных платежей до 1 августа,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:33

2023-06-30T10:33

2023-06-30T14:14

общество

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Жители трех населенных пунктов Шебекинского округа, покинувшие свои дома из-за украинских обстрелов, освобождены от оплаты коммунальных платежей до 1 августа, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В самом начале июня Гладков объявил, что жители Шебекинского городского округа, которые были временно переселены, с 1 июня будут освобождены от необходимости оплачивать коммунальные услуги. "Мы понимаем, что восстановление жилья еще продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа", - написал Гладков на своей странице. Как уточнил губернатор, это относится к жителям города Шебекино, поселка Новая Таволжанка и села Архангельского. Основные виды работ - это ремонт окон и кровли - планируют завершить к 1 августа. После этого строители сразу приступят к восстановлению других видов работ, а квартплата будет начисляться. "Надеюсь, что к тому времени вы уже, уважаемые жители Шебекино и Новой Таволжанки, будете видеть возможность вернуться в свои дома. У кого дома и квартиры разрушены, будут находиться там, где находятся сейчас, на ПВР или у своих родственников и знакомых, и мы будем стараться максимально быстро довести восстановительные работы до конца, то есть построить дома в ИЖС, построить многоквартирные дома", - добавил глава области. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

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Ольга Фомченкова

общество, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков