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Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.06.2023
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12:48 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/sammit-1881427932.html
Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка
Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка
Большинство стран-участников форума Россия-Африка будут представлены на высшем уровне, готовится большой документ о планах по взаимодействию стран континента с... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:48
2023-06-30T12:48
сергей лавров
россия
африка
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство стран-участников форума Россия-Африка будут представлены на высшем уровне, готовится большой документ о планах по взаимодействию стран континента с Россией на среднесрочную перспективу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге. "Большинство стран будут представлены на высшем уровне, готовится большая декларация, готовится документ, который будет излагать планы по взаимодействию между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу на несколько лет. Параллельно на полях саммита лидеров пройдет экономический форум и медиафорум" - сказал министр в пятницу.
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сергей лавров, россия, африка, в мире
Сергей Лавров, Россия, Африка, В мире
Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка

Лавров анонсировал подготовку документа о планах по взаимодействию стран Африки с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство стран-участников форума Россия-Африка будут представлены на высшем уровне, готовится большой документ о планах по взаимодействию стран континента с Россией на среднесрочную перспективу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге.
"Большинство стран будут представлены на высшем уровне, готовится большая декларация, готовится документ, который будет излагать планы по взаимодействию между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу на несколько лет. Параллельно на полях саммита лидеров пройдет экономический форум и медиафорум" - сказал министр в пятницу.
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Россия ценит растущую роль Африки на политической арене, заявил Гатилов
29 июня, 19:57
 
Сергей ЛавровРоссияАфрикаВ мире
 
 
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