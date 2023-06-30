https://ria.ru/20230630/sammit-1881427932.html

Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка

Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров рассказал подробности предстоящего саммита Россия — Африка

Большинство стран-участников форума Россия-Африка будут представлены на высшем уровне, готовится большой документ о планах по взаимодействию стран континента с... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:48

2023-06-30T12:48

2023-06-30T12:48

сергей лавров

россия

африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство стран-участников форума Россия-Африка будут представлены на высшем уровне, готовится большой документ о планах по взаимодействию стран континента с Россией на среднесрочную перспективу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге. "Большинство стран будут представлены на высшем уровне, готовится большая декларация, готовится документ, который будет излагать планы по взаимодействию между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу на несколько лет. Параллельно на полях саммита лидеров пройдет экономический форум и медиафорум" - сказал министр в пятницу.

https://ria.ru/20230629/afrika-1881309641.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, россия, африка, в мире