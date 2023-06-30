https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html
В Белоруссии заступил на дежурство очередной дивизион С-400
В Белоруссии заступил на дежурство очередной дивизион С-400 - РИА Новости, 30.06.2023
В Белоруссии заступил на дежурство очередной дивизион С-400
На боевое дежурство в системе ПВО Белоруссии с пятницы заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба на сайте Минобороны страны. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:09
2023-06-30T12:09
2023-06-30T12:10
белоруссия
астраханская область
с-400 «триумф»
безопасность
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. На боевое дежурство в системе ПВО Белоруссии с пятницы заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", сообщила пресс-служба на сайте Минобороны страны. "С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси — на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", - говорится в сообщении. Командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович отметил, что во время непростой, напряженной до предела военно-политической обстановки, которая складывается вокруг Белоруссии, "как никогда важно быть во всеоружии". Личный состав прошел обучение, освоил современную технику, отработал навыки на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и готов к выполнению задач, добавил командующий. Минобороны Белоруссии 2 июня сообщило о завершении поставки в вооруженные силы с территории РФ очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400.
https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, астраханская область, с-400 «триумф», безопасность
Белоруссия, Астраханская область, С-400 «Триумф», Безопасность
В Белоруссии заступил на дежурство очередной дивизион С-400
Минобороны Белоруссии: очередной дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство