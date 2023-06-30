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"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 30.06.2023 (обновлено: 23:08 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/rossiya-1881581609.html
"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России
"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России - РИА Новости, 30.06.2023
"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России
Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:40
2023-06-30T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
россия
украина
кая каллас
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию причиненного Россией ущерба.Политик анонсировала законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями."Заморозка Западом российских активов &lt;…&gt; стала самым крупным из их неудачных решений", — написал один из комментаторов."Никакие деньги не могут спасти от атрофии мозга", — отметил другой. "Воровство есть воровство, не бывает никакой "юридически законной" стороны кражи", — поддержал третий. "Воровство российских национальных резервов означает, что пути назад в отношениях между Москвой и Западом в обозримом будущем уже не будет. А это может привести к катастрофе!" — поделился мнением еще один пользователь. "Европа и США — действительно потомки пиратов", — заключили читатели.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html
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в мире, эстония, россия, украина, кая каллас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Россия, Украина, Кая Каллас
"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России

Читатели "Гуанча" осудили требование премьера Эстонии Каллас конфисковать активы России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию причиненного Россией ущерба.
Политик анонсировала законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Вчера, 15:12
"Заморозка Западом российских активов <…> стала самым крупным из их неудачных решений", — написал один из комментаторов.

"Никакие деньги не могут спасти от атрофии мозга", — отметил другой.

"Воровство есть воровство, не бывает никакой "юридически законной" стороны кражи", — поддержал третий.

"Воровство российских национальных резервов означает, что пути назад в отношениях между Москвой и Западом в обозримом будущем уже не будет. А это может привести к катастрофе!" — поделился мнением еще один пользователь.

"Европа и США — действительно потомки пиратов", — заключили читатели.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияРоссияУкраинаКая Каллас
 
 
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