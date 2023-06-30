https://ria.ru/20230630/rossiya-1881581609.html

"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России

"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России - РИА Новости, 30.06.2023

"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России

Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:40

2023-06-30T22:40

2023-06-30T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

эстония

россия

украина

кая каллас

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию причиненного Россией ущерба.Политик анонсировала законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями."Заморозка Западом российских активов <…> стала самым крупным из их неудачных решений", — написал один из комментаторов."Никакие деньги не могут спасти от атрофии мозга", — отметил другой. "Воровство есть воровство, не бывает никакой "юридически законной" стороны кражи", — поддержал третий. "Воровство российских национальных резервов означает, что пути назад в отношениях между Москвой и Западом в обозримом будущем уже не будет. А это может привести к катастрофе!" — поделился мнением еще один пользователь. "Европа и США — действительно потомки пиратов", — заключили читатели.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

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в мире, эстония, россия, украина, кая каллас