"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России
Читатели "Гуанча" осудили требование премьера Эстонии Каллас конфисковать активы России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что у Украины якобы есть законные права на компенсацию причиненного Россией ущерба.
Политик анонсировала законопроект о возможности использования замороженных активов российских граждан и предприятий для компенсации ущерба, причиненного Украине военными действиями.
"Заморозка Западом российских активов <…> стала самым крупным из их неудачных решений", — написал один из комментаторов.
"Никакие деньги не могут спасти от атрофии мозга", — отметил другой.
"Воровство есть воровство, не бывает никакой "юридически законной" стороны кражи", — поддержал третий.
"Воровство российских национальных резервов означает, что пути назад в отношениях между Москвой и Западом в обозримом будущем уже не будет. А это может привести к катастрофе!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Европа и США — действительно потомки пиратов", — заключили читатели.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
"Никакие деньги не могут спасти от атрофии мозга", — отметил другой.
"Воровство есть воровство, не бывает никакой "юридически законной" стороны кражи", — поддержал третий.
"Воровство российских национальных резервов означает, что пути назад в отношениях между Москвой и Западом в обозримом будущем уже не будет. А это может привести к катастрофе!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Европа и США — действительно потомки пиратов", — заключили читатели.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>