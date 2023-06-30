Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия будет уничтожать "собрания" ВСУ с наемниками и западными генералами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а то что Украина использует гражданские объекты для таких собраний военных, является нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые связаны с военной инфраструктурой.
"То, что украинцы используют, в нарушение международного гуманитарного права и совершая военные преступления, гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну. Но то, что украинцы используют гражданскую инфраструктуру постоянно и регулярно для размещения своих тяжелых вооружений, на это бы попросил обратить внимание страны НАТО, которые тренируют украинцев" - сказал министр на брифинге.