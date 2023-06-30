https://ria.ru/20230630/rossiya-1881429579.html

Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине, заявил Лавров

Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023

Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине, заявил Лавров

Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а то что Украина использует гражданские объекты для таких РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:50

2023-06-30T12:50

2023-06-30T14:02

россия

сергей лавров

украина

краматорск

нато

в мире

густаво петро

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска будут уничтожать места, в которых собираются украинские военные и западные наемники, а то что Украина использует гражданские объекты для таких собраний военных, является нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые связаны с военной инфраструктурой."То, что украинцы используют, в нарушение международного гуманитарного права и совершая военные преступления, гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну. Но то, что украинцы используют гражданскую инфраструктуру постоянно и регулярно для размещения своих тяжелых вооружений, на это бы попросил обратить внимание страны НАТО, которые тренируют украинцев" - сказал министр на брифинге.

https://ria.ru/20230630/zaes-1881425702.html

россия

украина

краматорск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей лавров, украина, краматорск, нато, в мире, густаво петро, дмитрий песков, вооруженные силы украины