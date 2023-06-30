https://ria.ru/20230630/rossiya-1881410335.html

СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных

СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных

Украинские войска при наступлении "были шокированы" масштабом подготовки российских войск, признался американской газете Wall Street Journal украинский сержант... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:05

2023-06-30T12:05

2023-06-30T12:11

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска при наступлении "были шокированы" масштабом подготовки российских войск, признался американской газете Wall Street Journal украинский сержант Георгий Волков, командующий подразделением, занимающимся разведкой с помощью беспилотников. "Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны", - заявил украинский военный. Как отмечается, РФ подготовила по фронту не менее трех оборонительных рубежей. По данным издания, речь идет об окопах, вырытых тракторами и укрепленных бетоном. Помимо этого, силы РФ подготовили укрытия для танков и другой техники, а также вымостили гравием дорожки, чтобы тяжелые машины не застряли в грязи во время ливня. "Это были простые вещи, но если брать все вместе, получается большая система обороны", - заявил Волков. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр