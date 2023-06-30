https://ria.ru/20230630/rossiya-1881410335.html
СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных
СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных
Украинские войска при наступлении "были шокированы" масштабом подготовки российских войск, признался американской газете Wall Street Journal украинский сержант... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:05
2023-06-30T12:05
2023-06-30T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска при наступлении "были шокированы" масштабом подготовки российских войск, признался американской газете Wall Street Journal украинский сержант Георгий Волков, командующий подразделением, занимающимся разведкой с помощью беспилотников. "Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны", - заявил украинский военный. Как отмечается, РФ подготовила по фронту не менее трех оборонительных рубежей. По данным издания, речь идет об окопах, вырытых тракторами и укрепленных бетоном. Помимо этого, силы РФ подготовили укрытия для танков и другой техники, а также вымостили гравием дорожки, чтобы тяжелые машины не застряли в грязи во время ливня. "Это были простые вещи, но если брать все вместе, получается большая система обороны", - заявил Волков. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_307e368baf23f643a2fcbb82d1b6e76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: масштаб российских укреплений шокировал украинских военных
WSJ: украинские войска, наступая, были шокированы масштабом подготовки российских войск