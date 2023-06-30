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Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/rossiya-1881389924.html
Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области
Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023
Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области
Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, сообщил РИА Новости в пятницу глава запорожского общественного... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:13
2023-06-30T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
вооруженные силы рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, сообщил РИА Новости в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои. "Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. Бои продолжаются", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Великая Новосёлка, Павловка и Владимировка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения "Каскад". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области

Рогов сообщил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, сообщил РИА Новости в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои.
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"Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. Бои продолжаются", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Великая Новосёлка, Павловка и Владимировка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения "Каскад".
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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