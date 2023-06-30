https://ria.ru/20230630/rossiya-1881389924.html

Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области

Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023

Рогов сообщил о контратаке российской армии в Запорожской области

Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, сообщил РИА Новости в пятницу глава запорожского общественного... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:13

2023-06-30T11:13

2023-06-30T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

владимир рогов

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, сообщил РИА Новости в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои. "Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. Бои продолжаются", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Великая Новосёлка, Павловка и Владимировка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения "Каскад". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр