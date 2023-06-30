https://ria.ru/20230630/restorany-1881344963.html

Эксперт спрогнозировал бум ближневосточной кухни в российских ресторанах

Эксперт спрогнозировал бум ближневосточной кухни в российских ресторанах - РИА Новости, 30.06.2023

Эксперт спрогнозировал бум ближневосточной кухни в российских ресторанах

Ближайшие три-пять лет в российских ресторанах будет наблюдаться мода на ближневосточную кухню, причем в регионах "вкусовые" тренды обычно держатся дольше, чем... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:55

2023-06-30T04:55

2023-06-30T10:41

россия

иран

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ближайшие три-пять лет в российских ресторанах будет наблюдаться мода на ближневосточную кухню, причем в регионах "вкусовые" тренды обычно держатся дольше, чем в Москве, заявил РИА Новости концепт-шеф необистро Persiana Марк Шах Акбари. "В Москве тренды меняются каждые два-три года, но в других городах России эта машина не так быстро работает. Средний цикл - три-пять лет, когда на рынок оказывают влияние какие-то направления. Как когда-то к нам пришли французская и итальянская кухни, началась эра русской кухни, сейчас наступило время Ближнего Востока, так как мы все повернулись на восток - к Турции, Арабским Эмиратам, Ирану", - считает Марк Шах Акбари. Марк Шах Акраби и ресторатор Алексей Романов открыли на Пятницкой Необистро Persiana. "Это новое направление в России. Мы готовим современную иранскую и персидскую кухни, однако ничего этнического здесь нет. Я посетил страны Ближнего Востока, обращал внимание на базовые вкусы и технологии, но интерпретировал их под московский и русский вкус", - рассказал концепт-шеф. В меню - суп из окры, финики с корицей, цитрусовый каймак, пицца персиана. Кулинарная мода движется по кругуБренд-шеф компании "Эфко" Антон Прокофьев отметил, что ближневосточная кухня - тренд достаточно давний, и сейчас он возрождается вновь. "Кулинарная мода вообще движется по кругу. Ближневосточная кухня была популярна лет 20 назад, и сейчас вновь приходит на смену кухне юго-восточной Азии. Она снова в моде по всему миру. В России в основном представлены ливанская и израильская кухни, особенно израильская, заведения с национальным колоритом открываются повсеместно", - сказал он. "Кухня Магриба в силу сложностей с рядом специфических ингредиентов известна мало. Равно как и всякая экзотика вроде эфиопской кухни - как правило, они представлены несколькими этническими ресторанами, созданными представителями диаспор", - добавил Прокофьев. Он отметил, что россияне ближневосточную кухню любят и ценят. "Хумус, арабская шаурма, бабагануш прижились и стали массовым продуктом, потихоньку приживаются и менее известные блюда. Собственно, вышеперечисленное они и заказывают. Цены, как и себестоимость, ниже европейских кухонь и вполне демократичные", - указал бренд-шеф. В свою очередь сооснователь платформы автоматизации для ресторанов Absolut Амбарцум Амаякян отметил стремительный рост спроса на блюдо ближневосточного стрит-фуда - шаурму. "За последний год продажи шаурмы в городах-миллионниках выросли почти на 200%. Основная причина - доступная цена и вариабельность рецептуры этого блюда. Ценовой "индекс шаурмы" растет заметно медленнее, чем ее конкурентов - бургеров и пиццы. Дело в том, что для приготовления шаурмы требуется менее дорогое оборудование, а ключевые ингредиенты - продукты, входящие в состав потребительской корзины", - сказал он. Перспективы и планыРесторатор и концепт-шеф Persiana намерены развивать бренд и открыть ряд уличных заведений "Персиана Стрит", где будут продаваться лепешки, дипы (соусы) и закуски. Планируется, что появятся концепции и в бизнес-центрах под названием "Персиана Лайт", будет и "Персиана Шейх" в дорогих районах столицы. Они также намерены договориться с туроператорами и с началом безвизовых групповых поездок принимать в заведениях туристов из Ирана. Марк Шах Акбари отметил, что готов отправиться на время в Иран, чтобы обновить там кухню. "Сам я наполовину иранец и часто бываю в Иране. Сейчас чувствуется, что из-за санкций, которые пережила страна, там все как-будто замерло. Я бы апгрейдил эту кухню. Им надо дать новые продукты, новый взгляд", - пояснил он.

https://ria.ru/20230518/restorany-1872531182.html

https://ria.ru/20230605/velikobritaniya-1876244887.html

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россия, иран, москва