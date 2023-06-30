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Матвиенко: религии должны объединить усилия против нарушения прав верующих - РИА Новости, 30.06.2023
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Религия
 
07:16 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/religii-1881349828.html
Матвиенко: религии должны объединить усилия против нарушения прав верующих
Матвиенко: религии должны объединить усилия против нарушения прав верующих - РИА Новости, 30.06.2023
Матвиенко: религии должны объединить усилия против нарушения прав верующих
Мировым религиям нужно объединить усилия против нарушения прав верующих, в России такое единение есть, однако страны Запада допускают выходки радикалов,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:16
2023-06-30T07:16
религия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
россия
швеция
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Мировым религиям нужно объединить усилия против нарушения прав верующих, в России такое единение есть, однако страны Запада допускают выходки радикалов, написала в своем блоге на сайте Совфеда председатель палаты Валентина Матвиенко. "Сегодня есть все основания заявить, что в Российской Федерации взаимоотношения государства с традиционными конфессиями выстроены гармонично, в полном соответствии с национальными и историческими особенностями, современными реалиями", - отметила Матвиенко в материале, посвященном 250-летию указа Священного Синода "О терпимости всех вероисповеданий...". По ее словам, православные, мусульманские, иудейские, буддистские организации нашей страны достойно несут высокую миссию, год от года расширяют своё общественное, социальное служение, заботятся о поддержании и укреплении межнационального и межрелигиозного согласия. "По этому вопросу есть полное согласие. Иных подходов наше общество даже не мыслит", - отметила спикер. Если в Швеции, например, такой акт вандализма, как публичное сжигание Корана, считается допустимым, не вызывает возмущения и общественного осуждения, совершается фактически при согласии властей, то "у нас неуважение к священным книгам, любые другие акции, порождающие межрелигиозную рознь, - уголовно наказуемое преступление", подчеркнула Матвиенко. По ее мнению, такая твёрдая позиция надёжно обеспечивает стабильность, безопасность, устойчивость нашего Отечества. "Современный Запад выбрал иной путь – путь отказа от традиционных, освящённых мировыми религиями ценностей: семейных, социальных, политических, моральных. Тех, на которых стоит современная цивилизация. Вернее, пока ещё стоит", - отметила она. По словам законодателя, либеральные игры с толерантностью, устранение, а порой и самоустранение традиционных религий, их организаций от роли регулятора общественных отношений и нравственных норм объективно вызывают лишь нарастание агрессивности разного рода меньшинств и радикалов. "И государство, общество Запада идут у них на поводу. Объявляют новой нормой то, что ещё недавно совершенно справедливо считалось патологией", - написала Матвиенко. "Чтобы успешно этому противостоять, все мировые религии, считаю, должны объединить усилия. В нашей стране это единение достигнуто. И основано оно, как правильно отметил президент РФ Владимир Путин, на традициях доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, завещанных нам предками", - подчеркнула спикер. Матвиенко вспомнила, что президент России ранее подчеркивал необходимость гордиться живым духовным наследием, а также беречь, укреплять и развивать его. По словам Матвиенко, российские парламентарии активно ведут эту работу как внутри страны, так и на международной арене. Придают ей огромное значение, ведь "вновь будущее человечества зависит не только и не столько от уровня развития технологий, экономики, социальной сферы, но прежде всего от духовно-нравственных ценностей, определяющих смысл бытия", считает парламентарий. "Правильный их выбор – это сегодня, считаю, задача дня, и её решение может дать лишь диалог, а не соперничество", - заключила политик.
https://ria.ru/20230620/katoliki-1879270139.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, россия, швеция
Религия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия, Швеция
Матвиенко: религии должны объединить усилия против нарушения прав верующих

Матвиенко: мировым религиям нужно объединить усилия против нарушения прав верующих

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Мировым религиям нужно объединить усилия против нарушения прав верующих, в России такое единение есть, однако страны Запада допускают выходки радикалов, написала в своем блоге на сайте Совфеда председатель палаты Валентина Матвиенко.
«
"Сегодня есть все основания заявить, что в Российской Федерации взаимоотношения государства с традиционными конфессиями выстроены гармонично, в полном соответствии с национальными и историческими особенностями, современными реалиями", - отметила Матвиенко в материале, посвященном 250-летию указа Священного Синода "О терпимости всех вероисповеданий...".
По ее словам, православные, мусульманские, иудейские, буддистские организации нашей страны достойно несут высокую миссию, год от года расширяют своё общественное, социальное служение, заботятся о поддержании и укреплении межнационального и межрелигиозного согласия. "По этому вопросу есть полное согласие. Иных подходов наше общество даже не мыслит", - отметила спикер.
Если в Швеции, например, такой акт вандализма, как публичное сжигание Корана, считается допустимым, не вызывает возмущения и общественного осуждения, совершается фактически при согласии властей, то "у нас неуважение к священным книгам, любые другие акции, порождающие межрелигиозную рознь, - уголовно наказуемое преступление", подчеркнула Матвиенко.
По ее мнению, такая твёрдая позиция надёжно обеспечивает стабильность, безопасность, устойчивость нашего Отечества.
"Современный Запад выбрал иной путь – путь отказа от традиционных, освящённых мировыми религиями ценностей: семейных, социальных, политических, моральных. Тех, на которых стоит современная цивилизация. Вернее, пока ещё стоит", - отметила она.
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По словам законодателя, либеральные игры с толерантностью, устранение, а порой и самоустранение традиционных религий, их организаций от роли регулятора общественных отношений и нравственных норм объективно вызывают лишь нарастание агрессивности разного рода меньшинств и радикалов. "И государство, общество Запада идут у них на поводу. Объявляют новой нормой то, что ещё недавно совершенно справедливо считалось патологией", - написала Матвиенко.
"Чтобы успешно этому противостоять, все мировые религии, считаю, должны объединить усилия. В нашей стране это единение достигнуто. И основано оно, как правильно отметил президент РФ Владимир Путин, на традициях доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, завещанных нам предками", - подчеркнула спикер.
Матвиенко вспомнила, что президент России ранее подчеркивал необходимость гордиться живым духовным наследием, а также беречь, укреплять и развивать его.
По словам Матвиенко, российские парламентарии активно ведут эту работу как внутри страны, так и на международной арене. Придают ей огромное значение, ведь "вновь будущее человечества зависит не только и не столько от уровня развития технологий, экономики, социальной сферы, но прежде всего от духовно-нравственных ценностей, определяющих смысл бытия", считает парламентарий. "Правильный их выбор – это сегодня, считаю, задача дня, и её решение может дать лишь диалог, а не соперничество", - заключила политик.
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РелигияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияШвеция
 
 
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