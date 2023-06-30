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СПЧ призвал проверить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире сигнал SOS - РИА Новости, 30.06.2023
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15:53 30.06.2023 (обновлено: 17:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/rebenok-1881489731.html
СПЧ призвал проверить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире сигнал SOS
СПЧ призвал проверить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире сигнал SOS - РИА Новости, 30.06.2023
СПЧ призвал проверить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире сигнал SOS
Совет по правам человека при президенте обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской, чтобы выяснить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире Первого... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:53
2023-06-30T17:00
общество
москва
александр брод
ольга ярославская
ирина киркора
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской, чтобы выяснить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире Первого канала сигнал о помощи, рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Брод. Речь идет о программе "Мужское/Женское" от 21 июня, в которой эпизод под названием "Сутяжники" был посвященным разведенным родителям двух дочерей. Уже много лет они борются между собой за опеку над младшей девочкой. Во время съемок в кадр попал жест старшей дочки: она подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула остальные пальцы. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась. &quot;Случай нерядовой. На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подает международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные. Обращу внимание на эту ситуацию уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. Конечно, необходимо выяснить, что же происходит с детьми на самом деле&quot;, — сказал Брод.Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора тоже считает, что этот жест — серьезный повод обратить на семью "тактичное, но настойчивое" внимание. "Это сигнал донести информацию о каких-то проблемах в семье. Для этого необходимо провести работу с семьей уполномоченному по правам ребенка с участием школьного педагога-психолога, а в случае необходимости привлечь правоохранительные органы. Самое важное — выяснить истинную ситуацию в семье и действия, которые привели к запросу помощи ребенком", — сказала она.По мнению Киркоры, жест девочки может оказаться манипуляцией с подачи взрослых, но может быть и действительно серьезной проблемой, когда стадия конфликта достигла того уровня, что нужна помощь государства.
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общество, москва, александр брод, ольга ярославская, ирина киркора
Общество, Москва, Александр Брод, Ольга Ярославская, Ирина Киркора
СПЧ призвал проверить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире сигнал SOS

Брод: СПЧ обратится к омбудсмену Ярославской из-за девочки, подавшей сигнал SOS в эфире ТВ

© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское/Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте обратится к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской, чтобы выяснить ситуацию с девочкой, подавшей в эфире Первого канала сигнал о помощи, рассказал РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
Речь идет о программе "Мужское/Женское" от 21 июня, в которой эпизод под названием "Сутяжники" был посвященным разведенным родителям двух дочерей. Уже много лет они борются между собой за опеку над младшей девочкой.
© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское / Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Во время съемок в кадр попал жест старшей дочки: она подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула остальные пальцы. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась.
«

"Случай нерядовой. На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подает международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные. Обращу внимание на эту ситуацию уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. Конечно, необходимо выяснить, что же происходит с детьми на самом деле", — сказал Брод.

Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора тоже считает, что этот жест — серьезный повод обратить на семью "тактичное, но настойчивое" внимание.
"Это сигнал донести информацию о каких-то проблемах в семье. Для этого необходимо провести работу с семьей уполномоченному по правам ребенка с участием школьного педагога-психолога, а в случае необходимости привлечь правоохранительные органы. Самое важное — выяснить истинную ситуацию в семье и действия, которые привели к запросу помощи ребенком", — сказала она.
По мнению Киркоры, жест девочки может оказаться манипуляцией с подачи взрослых, но может быть и действительно серьезной проблемой, когда стадия конфликта достигла того уровня, что нужна помощь государства.
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ОбществоМоскваАлександр БродОльга ЯрославскаяИрина Киркора
 
 
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