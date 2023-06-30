https://ria.ru/20230630/rebenok-1881465023.html
Опекунша из Екатеринбурга полгода скрывала смерть ребенка
Опекунша из Екатеринбурга полгода скрывала смерть ребенка - РИА Новости, 30.06.2023
Опекунша из Екатеринбурга полгода скрывала смерть ребенка
Опекунша, арестованная в Екатеринбурге по обвинению в убийстве мальчика, истязала его на протяжении всего прошлого года и еще порядка шести месяцев скрывала его РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:57
2023-06-30T14:57
2023-06-30T14:57
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунша, арестованная в Екатеринбурге по обвинению в убийстве мальчика, истязала его на протяжении всего прошлого года и еще порядка шести месяцев скрывала его гибель, сообщила журналистам старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области Евгения Дидык. "На протяжении 2022 года систематически истязала малолетнего опекаемого ребенка. Кроме того, она достоверно знала, что ребенок умер в последние полгода, однако получала на него социальные выплаты", - сказала следователь. Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
https://ria.ru/20230630/rebenok-1881434063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, чкаловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Чкаловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Опекунша из Екатеринбурга полгода скрывала смерть ребенка
Арестованная в Екатеринбурге по делу об убийстве ребенка истязала его в течение года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунша, арестованная в Екатеринбурге по обвинению в убийстве мальчика, истязала его на протяжении всего прошлого года и еще порядка шести месяцев скрывала его гибель, сообщила журналистам старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области Евгения Дидык.
"На протяжении 2022 года систематически истязала малолетнего опекаемого ребенка. Кроме того, она достоверно знала, что ребенок умер в последние полгода, однако получала на него социальные выплаты", - сказала следователь.
Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.
По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
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