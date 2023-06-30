https://ria.ru/20230630/rebenok-1881434063.html

Прокуратура проверила детсад, в который ходил мальчик, погибший на Урале

Прокуратура проверила детсад, в который ходил мальчик, погибший на Урале - РИА Новости, 30.06.2023

Прокуратура проверила детсад, в который ходил мальчик, погибший на Урале

Воспитатели детского сада, в который ходил погибший в Екатеринбурге шестилетний мальчик, фиксировали у него телесные повреждения, начата проверка деятельности... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:05

2023-06-30T13:05

2023-06-30T13:05

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Воспитатели детского сада, в который ходил погибший в Екатеринбурге шестилетний мальчик, фиксировали у него телесные повреждения, начата проверка деятельности учреждения, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Проведена проверка детского дошкольного учреждения, которое посещал ребенок, опрошены воспитатели и медицинский работник, указавшие на факты фиксации телесных повреждений у мальчика в период, когда он посещал детский сад, а также на регулярные пропуски с января 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратурой будет дана оценка законности действий должностных лиц органа опеки, сотрудников дошкольного учреждения и детской городской больницы. Также из отдела опеки и попечительства истребованы личные дела всех детей, переданных семье обвиняемой под опеку, опрошены сотрудники органа опеки на предмет проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. Также против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка возбуждено дело о халатности.

https://ria.ru/20230629/mat-1881108349.html

https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург