https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html

РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта

РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта - РИА Новости, 30.06.2023

РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта

Совместная работа Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и регионов позволит актуализировать существующие меры поддержки несырьевого неэнергетического... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:56

2023-06-30T16:56

2023-06-30T16:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

тюменская область

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Совместная работа Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и регионов позволит актуализировать существующие меры поддержки несырьевого неэнергетического экспорта с учетом мнения субъектов РФ - по итогам совещаний с регионами, которые РЭЦ проводит по поручению правительства, в Уральском федеральном округе (УрФО) было сформулировано 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Совещания в рамках проектных сессий позволяют нам оперативно выявлять боли регионов и совместно формировать предложения, меры регионального, межрегионального, федерального уровня. Итогом нашей совместной плодотворной работы в УрФО стала выработка субъектами 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта в отношении ключевых экспортных активов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе 16 из них – по совершенствованию федеральных инструментов", - сказала Никишина на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.В качестве примера она привела договоренность Свердловской и Тюменской областей о совместной бизнес-миссии в Китай в четвертом квартале 2023 года. Еще один пример - Ямало-Ненецкий автономный округ внес инициативу по разработке концепции организации "Фермерских островков" под брендом "Сделано в России" в ключевых торговых сетях дружественных стран."И этот перечень можно продолжать. Российский экспортный центр направит в правительство России обобщенную информацию о результатах проведения окружных совещаний и выработанных совместно с регионами предложениях. Таким образом, до конца года планируется актуализировать существующие меры поддержки с учетом мнения субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Никишина.Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на совещании, что внешнеторговый оборот Урала в прошлом году вырос более чем на четверть, экспорт увеличился на 41%. "Компании переориентируются на рынки дружественных стран: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ", - сказал он.Глава РЭЦ подчеркнула, что видит существенный экспортный потенциал во многих регионах и призывает власти субъектов РФ активно включаться в повестку поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Одним из важных направлений совместной работы Вероника Никишина назвала интеграцию региональных и федеральных мер поддержки на цифровой платформе "Мой экспорт", которая призвана упростить и систематизировать все существующие в России меры поддержки компаний, ориентированных на экспорт.

https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, тюменская область, вероника никишина, экономика