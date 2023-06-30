https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html
РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта
РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта - РИА Новости, 30.06.2023
РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта
Совместная работа Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и регионов позволит актуализировать существующие меры поддержки несырьевого неэнергетического... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:56
2023-06-30T16:56
2023-06-30T16:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
тюменская область
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Совместная работа Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и регионов позволит актуализировать существующие меры поддержки несырьевого неэнергетического экспорта с учетом мнения субъектов РФ - по итогам совещаний с регионами, которые РЭЦ проводит по поручению правительства, в Уральском федеральном округе (УрФО) было сформулировано 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Совещания в рамках проектных сессий позволяют нам оперативно выявлять боли регионов и совместно формировать предложения, меры регионального, межрегионального, федерального уровня. Итогом нашей совместной плодотворной работы в УрФО стала выработка субъектами 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта в отношении ключевых экспортных активов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе 16 из них – по совершенствованию федеральных инструментов", - сказала Никишина на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.В качестве примера она привела договоренность Свердловской и Тюменской областей о совместной бизнес-миссии в Китай в четвертом квартале 2023 года. Еще один пример - Ямало-Ненецкий автономный округ внес инициативу по разработке концепции организации "Фермерских островков" под брендом "Сделано в России" в ключевых торговых сетях дружественных стран."И этот перечень можно продолжать. Российский экспортный центр направит в правительство России обобщенную информацию о результатах проведения окружных совещаний и выработанных совместно с регионами предложениях. Таким образом, до конца года планируется актуализировать существующие меры поддержки с учетом мнения субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Никишина.Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на совещании, что внешнеторговый оборот Урала в прошлом году вырос более чем на четверть, экспорт увеличился на 41%. "Компании переориентируются на рынки дружественных стран: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ", - сказал он.Глава РЭЦ подчеркнула, что видит существенный экспортный потенциал во многих регионах и призывает власти субъектов РФ активно включаться в повестку поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Одним из важных направлений совместной работы Вероника Никишина назвала интеграцию региональных и федеральных мер поддержки на цифровой платформе "Мой экспорт", которая призвана упростить и систематизировать все существующие в России меры поддержки компаний, ориентированных на экспорт.
https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, тюменская область, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Тюменская область, Вероника Никишина, Экономика
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Совместная работа Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и регионов позволит актуализировать существующие меры поддержки несырьевого неэнергетического экспорта с учетом мнения субъектов РФ - по итогам совещаний с регионами, которые РЭЦ проводит по поручению правительства, в Уральском федеральном округе (УрФО) было сформулировано 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Совещания в рамках проектных сессий позволяют нам оперативно выявлять боли регионов и совместно формировать предложения, меры регионального, межрегионального, федерального уровня. Итогом нашей совместной плодотворной работы в УрФО стала выработка субъектами 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта в отношении ключевых экспортных активов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе 16 из них – по совершенствованию федеральных инструментов", - сказала Никишина на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.
В качестве примера она привела договоренность Свердловской и Тюменской областей
о совместной бизнес-миссии в Китай
в четвертом квартале 2023 года. Еще один пример - Ямало-Ненецкий автономный округ внес инициативу по разработке концепции организации "Фермерских островков" под брендом "Сделано в России" в ключевых торговых сетях дружественных стран.
"И этот перечень можно продолжать. Российский экспортный центр направит в правительство России обобщенную информацию о результатах проведения окружных совещаний и выработанных совместно с регионами предложениях. Таким образом, до конца года планируется актуализировать существующие меры поддержки с учетом мнения субъектов Российской Федерации", - подчеркнула Никишина.
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рассказал на совещании, что внешнеторговый оборот Урала в прошлом году вырос более чем на четверть, экспорт увеличился на 41%. "Компании переориентируются на рынки дружественных стран: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ
", - сказал он.
Глава РЭЦ подчеркнула, что видит существенный экспортный потенциал во многих регионах и призывает власти субъектов РФ активно включаться в повестку поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Одним из важных направлений совместной работы Вероника Никишина назвала интеграцию региональных и федеральных мер поддержки на цифровой платформе "Мой экспорт", которая призвана упростить и систематизировать все существующие в России меры поддержки компаний, ориентированных на экспорт.