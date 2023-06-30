Рейтинг@Mail.ru
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 30.06.2023 (обновлено: 08:34 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/rada-1881354333.html
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2023
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:25
2023-06-30T08:34
в мире
украина
сергей алексеев
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис генерального прокурора страны. При этом имя депутата в информации ведомства не сообщается. По данным издания "РБК-Украина", речь идет о депутате Сергее Алексееве. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в телеграм-канале. По данным следствия, депутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов за содействие во избежание экстрадиции. По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей алексеев, верховная рада украины
В мире, Украина, Сергей Алексеев, Верховная Рада Украины
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве

Генпрокуратура Украины предъявила подозрение в мошенничестве депутату Рады Алексееву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис генерального прокурора страны.
При этом имя депутата в информации ведомства не сообщается. По данным издания "РБК-Украина", речь идет о депутате Сергее Алексееве.
"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в телеграм-канале.
По данным следствия, депутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов за содействие во избежание экстрадиции. По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Рада обратилась к участникам саммита НАТО в Вильнюсе
28 июня, 14:44
 
В миреУкраинаСергей АлексеевВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала