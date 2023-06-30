https://ria.ru/20230630/rada-1881354333.html
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2023
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:25
2023-06-30T08:25
2023-06-30T08:34
в мире
украина
сергей алексеев
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис генерального прокурора страны. При этом имя депутата в информации ведомства не сообщается. По данным издания "РБК-Украина", речь идет о депутате Сергее Алексееве. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в телеграм-канале. По данным следствия, депутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов за содействие во избежание экстрадиции. По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей алексеев, верховная рада украины
В мире, Украина, Сергей Алексеев, Верховная Рада Украины
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
Генпрокуратура Украины предъявила подозрение в мошенничестве депутату Рады Алексееву