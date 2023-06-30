https://ria.ru/20230630/rada-1881354333.html

На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве

На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2023

На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве

Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:25

2023-06-30T08:25

2023-06-30T08:34

в мире

украина

сергей алексеев

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает офис генерального прокурора страны. При этом имя депутата в информации ведомства не сообщается. По данным издания "РБК-Украина", речь идет о депутате Сергее Алексееве. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в телеграм-канале. По данным следствия, депутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов за содействие во избежание экстрадиции. По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сергей алексеев, верховная рада украины