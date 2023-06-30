https://ria.ru/20230630/putin-1881499684.html

Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники

Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники - РИА Новости, 30.06.2023

Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии организации "Деловая Россия" до 1 августа обеспечить продление действия механизмов... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:31

2023-06-30T16:31

2023-06-30T16:44

владимир путин

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии организации "Деловая Россия" до 1 августа обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."При участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, рассмотрев вопрос о расширении перечня используемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и иными институтами развития инструментов и механизмов финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, технологии, экономика