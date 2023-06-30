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Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники - РИА Новости, 30.06.2023
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16:31 30.06.2023 (обновлено: 16:44 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/putin-1881499684.html
Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники
Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники - РИА Новости, 30.06.2023
Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии организации "Деловая Россия" до 1 августа обеспечить продление действия механизмов... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:31
2023-06-30T16:44
владимир путин
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии организации "Деловая Россия" до 1 августа обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."При участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, рассмотрев вопрос о расширении перечня используемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и иными институтами развития инструментов и механизмов финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 августа 2023 года.
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владимир путин, россия, технологии, экономика
Владимир Путин, Россия, Технологии, Экономика
Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники

Путин поручил продлить поддержку производителей отечественной вычислительной техники

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии организации "Деловая Россия" до 1 августа обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"При участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, рассмотрев вопрос о расширении перечня используемых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и иными институтами развития инструментов и механизмов финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 августа 2023 года.
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