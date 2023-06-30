https://ria.ru/20230630/putin-1881416716.html
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.06.2023
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:22
2023-06-30T12:22
2023-06-30T12:29
политика
роскосмос
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов - руководитель "Роскосмоса". И во второй половине дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, роскосмос, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков, россия
Политика, Роскосмос, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"
Путин встретится с главой "Роскосмоса" и проведет международный телефонный разговор