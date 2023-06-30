https://ria.ru/20230630/putin-1881416716.html

Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"

Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.06.2023

Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:22

2023-06-30T12:22

2023-06-30T12:29

политика

роскосмос

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов - руководитель "Роскосмоса". И во второй половине дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, роскосмос, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков, россия