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Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.06.2023
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12:22 30.06.2023 (обновлено: 12:29 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/putin-1881416716.html
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.06.2023
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:22
2023-06-30T12:29
политика
роскосмос
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов - руководитель "Роскосмоса". И во второй половине дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html
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политика, роскосмос, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков, россия
Политика, Роскосмос, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет встречу с главой "Роскосмоса"

Путин встретится с главой "Роскосмоса" и проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"У Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов - руководитель "Роскосмоса". И во второй половине дня мы ожидаем телефонный разговор международный", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Вчера, 10:16
 
ПолитикаРоскосмосВладимир ПутинЮрий Борисов (Роскосмос)Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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