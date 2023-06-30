https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 30.06.2023
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (78%) считает, что президент Владимир Путин хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:16
2023-06-30T10:16
2023-06-30T17:00
россия
общество
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство россиян (78%) считает, что президент Владимир Путин хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Большинство россиян (78%) считают, что Путин хорошо работает на своем посту, 10% говорят, что плохо. Ещё 12% затруднились с ответом. Доверяют Путину 75% россиян. Ещё 14% не доверяют, а 11% затрудняются с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 23-25 июня 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230627/tsennosti-1880611156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Опрос ФОМ: 78 процентов россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента