https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 30.06.2023

Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Большинство россиян (78%) считает, что президент Владимир Путин хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:16

2023-06-30T10:16

2023-06-30T17:00

россия

общество

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство россиян (78%) считает, что президент Владимир Путин хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Большинство россиян (78%) считают, что Путин хорошо работает на своем посту, 10% говорят, что плохо. Ещё 12% затруднились с ответом. Доверяют Путину 75% россиян. Ещё 14% не доверяют, а 11% затрудняются с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 23-25 июня 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230627/tsennosti-1880611156.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус