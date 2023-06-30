Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/putin-1881364335.html
Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2023
Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос
Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,8% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:50
2023-06-30T09:50
общество
россия
владимир путин
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_0:193:3230:2010_1920x0_80_0_0_b720ad41c69aa240e2db852472ffc438.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,8% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, на вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 74,8% сообщили, что одобряют, 14,9% - не одобряют. Кроме того, 78,6% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 17% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 19 по 25 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a0129d5372464d5fa807aa5118afcae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 78,6 процента россиян доверяют президенту Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,8% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно опубликованным данным, на вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 74,8% сообщили, что одобряют, 14,9% - не одобряют.
Кроме того, 78,6% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 17% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 19 по 25 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Сплю немного, 6-7 часов – Путин о своем образе жизни
Путин рассказал о своем образе жизни
1 июня, 15:20
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала