https://ria.ru/20230630/putin-1881364335.html

Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2023

Путину доверяют почти 80 процентов россиян, показал опрос

Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,8% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:50

2023-06-30T09:50

2023-06-30T09:50

общество

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вциом

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,8% сообщили, что одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным, на вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 74,8% сообщили, что одобряют, 14,9% - не одобряют. Кроме того, 78,6% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 17% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 19 по 25 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

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общество, россия, владимир путин, вциом