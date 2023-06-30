https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881228530.html

Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны

Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны - РИА Новости, 30.06.2023

Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны

Спрос самостоятельных российских туристов на азиатские направления этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:13

2023-06-30T02:13

2023-06-30T02:13

туризм

туризм

новости - туризм

китай

таиланд

азербайджан

снг

отдых в россии

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спрос самостоятельных российских туристов на азиатские направления этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и определили популярные направления для отдыха.Оказалось, что доля оплат гостиниц в азиатских странах за год выросла с трех до семи процентов. Заметно выделяется Китай – возобновление весной выдачи виз для въезда в страну обеспечил всплеск на лето в десятки раз. Уже сейчас количество бронирований в Китае опережает доковидные значения на 13 процентов.Аналогичный рост демонстрирует Южная Корея. Относительно прошлого года количество заявок увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года. Заметный рост спроса зафиксирован в Японии после отмены ограничений на въезд весной, но к доковидным показателям цифры пока не приблизилось. В Индонезии количество бронирований выросло вдвое, а в Таиланде – на 92 процента.Среди других направлений клиенты чаще всего бронируют гостиницы в странах СНГ – на них приходится 51 процент от всех заказов за рубежом. Это на четыре процента больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет интерес к Азербайджану и Армении.Доля бронирований отелей на Ближнем Востоке за год увеличилась на 18 процентов, а Европы – снизилась с 24 до 16 процентов. Там самые популярные направления – Италия, Франция и Испания, визы на поездку в которые получить относительно несложно.Возглавляют список самых популярных направлений для турпоездок летом Белоруссия, Турция, Абхазия, Армения, Италия, Грузия, Франция, Таиланд, Испания, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Киргизия, Китай, отмечают эксперты.Средняя стоимость ночи в средствах размещения за рубежом составляет 8,1 тысячи рублей, что на 16 процентов больше прошлогоднего показателя.

https://ria.ru/20230620/vizy-1879226614.html

китай

таиланд

азербайджан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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