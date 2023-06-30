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Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
02:13 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881228530.html
Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны
Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны - РИА Новости, 30.06.2023
Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны
Спрос самостоятельных российских туристов на азиатские направления этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:13
2023-06-30T02:13
туризм
туризм
новости - туризм
китай
таиланд
азербайджан
снг
отдых в россии
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спрос самостоятельных российских туристов на азиатские направления этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и определили популярные направления для отдыха.Оказалось, что доля оплат гостиниц в азиатских странах за год выросла с трех до семи процентов. Заметно выделяется Китай – возобновление весной выдачи виз для въезда в страну обеспечил всплеск на лето в десятки раз. Уже сейчас количество бронирований в Китае опережает доковидные значения на 13 процентов.Аналогичный рост демонстрирует Южная Корея. Относительно прошлого года количество заявок увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года. Заметный рост спроса зафиксирован в Японии после отмены ограничений на въезд весной, но к доковидным показателям цифры пока не приблизилось. В Индонезии количество бронирований выросло вдвое, а в Таиланде – на 92 процента.Среди других направлений клиенты чаще всего бронируют гостиницы в странах СНГ – на них приходится 51 процент от всех заказов за рубежом. Это на четыре процента больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет интерес к Азербайджану и Армении.Доля бронирований отелей на Ближнем Востоке за год увеличилась на 18 процентов, а Европы – снизилась с 24 до 16 процентов. Там самые популярные направления – Италия, Франция и Испания, визы на поездку в которые получить относительно несложно.Возглавляют список самых популярных направлений для турпоездок летом Белоруссия, Турция, Абхазия, Армения, Италия, Грузия, Франция, Таиланд, Испания, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Киргизия, Китай, отмечают эксперты.Средняя стоимость ночи в средствах размещения за рубежом составляет 8,1 тысячи рублей, что на 16 процентов больше прошлогоднего показателя.
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китай
таиланд
азербайджан
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, таиланд, азербайджан, снг, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Таиланд, Азербайджан, СНГ, отдых в России, куда можно лететь
Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны

Эксперты отмечают растущий спрос на отдых в Азии летом у россиян

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Туристы фотографируются с местными жителями в традиционных нарядах, Запретный город, Пекин
Туристы фотографируются с местными жителями в традиционных нарядах, Запретный город, Пекин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Спрос самостоятельных российских туристов на азиатские направления этим летом вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и определили популярные направления для отдыха.
Оказалось, что доля оплат гостиниц в азиатских странах за год выросла с трех до семи процентов. Заметно выделяется Китай – возобновление весной выдачи виз для въезда в страну обеспечил всплеск на лето в десятки раз. Уже сейчас количество бронирований в Китае опережает доковидные значения на 13 процентов.
Аналогичный рост демонстрирует Южная Корея. Относительно прошлого года количество заявок увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года. Заметный рост спроса зафиксирован в Японии после отмены ограничений на въезд весной, но к доковидным показателям цифры пока не приблизилось. В Индонезии количество бронирований выросло вдвое, а в Таиланде – на 92 процента.
Среди других направлений клиенты чаще всего бронируют гостиницы в странах СНГ – на них приходится 51 процент от всех заказов за рубежом. Это на четыре процента больше, чем годом ранее. Быстрее всего растет интерес к Азербайджану и Армении.
Доля бронирований отелей на Ближнем Востоке за год увеличилась на 18 процентов, а Европы – снизилась с 24 до 16 процентов. Там самые популярные направления – Италия, Франция и Испания, визы на поездку в которые получить относительно несложно.
Возглавляют список самых популярных направлений для турпоездок летом Белоруссия, Турция, Абхазия, Армения, Италия, Грузия, Франция, Таиланд, Испания, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Киргизия, Китай, отмечают эксперты.
Средняя стоимость ночи в средствах размещения за рубежом составляет 8,1 тысячи рублей, что на 16 процентов больше прошлогоднего показателя.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Китай без виз, в ЕС по штрихкоду. Новые правила путешествий для россиян
20 июня, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайТаиландАзербайджанСНГотдых в Россиикуда можно лететь
 
 
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