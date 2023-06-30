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Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов - РИА Новости, 30.06.2023
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Наука
 
20:03 30.06.2023 (обновлено: 20:26 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/puski-1881558885.html
Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов
Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов - РИА Новости, 30.06.2023
Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов
Пусковая программа 2023 года выполняется без срывов, орбитальная группировка РФ уже составляет 225 аппаратов, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:03
2023-06-30T20:26
россия
роскосмос
наука
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пусковая программа 2023 года выполняется без срывов, орбитальная группировка РФ уже составляет 225 аппаратов, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу."Пусковая программа 2023 года выполняется пока без срывов и переносов, что позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку. На текущий момент она у нас составляет 225 спутников. Если Вы помните, 12 апреля я на встрече с Вами докладывал, что у нас в составе 185 (спутников - ред.). То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный.Борисов отметил, что за эти полгода запущен локационный спутник дистанционного зондирования Земли - всепогодный всесуточный "Кондор" с разрешением менее 1 метра - для мониторинга Земли, в частности, ледовой обстановки на Севморпути. Кроме того, за полгода завершено формирование группировки спутников на геостационарной орбите для Росгидромета, запущен аппарат на солнечную синхронную орбиту "Метеор", поддерживается группировка ГЛОНАСС - в августе запустят спутник ГЛОНАСС нового поколения повышенной точности."Думаю, что до конца этого года мы значительно улучшим состояние нашей группировки дистанционного зондирования Земли", - добавил Борисов.
https://ria.ru/20230323/kommertsializatsiya-1859963801.html
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россия, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, гидрометцентр
Россия, Роскосмос, Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Гидрометцентр
Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов

Борисов: запуски идут без срывов, орбитальная группировка составляет 225 аппаратов

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пусковая программа 2023 года выполняется без срывов, орбитальная группировка РФ уже составляет 225 аппаратов, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
"Пусковая программа 2023 года выполняется пока без срывов и переносов, что позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку. На текущий момент она у нас составляет 225 спутников. Если Вы помните, 12 апреля я на встрече с Вами докладывал, что у нас в составе 185 (спутников - ред.). То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный.
Борисов отметил, что за эти полгода запущен локационный спутник дистанционного зондирования Земли - всепогодный всесуточный "Кондор" с разрешением менее 1 метра - для мониторинга Земли, в частности, ледовой обстановки на Севморпути. Кроме того, за полгода завершено формирование группировки спутников на геостационарной орбите для Росгидромета, запущен аппарат на солнечную синхронную орбиту "Метеор", поддерживается группировка ГЛОНАСС - в августе запустят спутник ГЛОНАСС нового поколения повышенной точности.
"Думаю, что до конца этого года мы значительно улучшим состояние нашей группировки дистанционного зондирования Земли", - добавил Борисов.
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НаукаРоссияРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинГидрометцентр
 
 
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