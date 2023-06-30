СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России
Spiegel: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на попытку мятежа в России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа в России, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
"Во вторник в штаб-квартире (BND, прим. ред.) на улице Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран", - пишет издание.
По данным Spiegel, внутренняя проверка связана с тем, что германская разведка лишь сутки спустя – в субботу - представила свой доклад о мятеже в РФ, в то время как американские коллеги якобы уже несколько дней заранее сообщали о возможности подобных событий.
"Спецслужбы слишком поздно заметили мятеж... Руководителю разведки Бруно Калю, возможно, придется опасаться за свою работу", - пишет издание. Spiegel напоминает, что под его руководством спецслужба не заметила перехода власти в Кабуле в руки боевиков Талибана*.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что события в РФ "естественно" стали неожиданностью для разведки ФРГ.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность