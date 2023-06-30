https://ria.ru/20230630/proverka-1881510974.html

СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России

СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:10

2023-06-30T17:10

2023-06-30T17:12

белоруссия

евгений пригожин

россия

александр лукашенко

владимир путин

берлин (город)

федеральная разведывательная служба германии

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа в России, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. "Во вторник в штаб-квартире (BND, прим. ред.) на улице Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран", - пишет издание. По данным Spiegel, внутренняя проверка связана с тем, что германская разведка лишь сутки спустя – в субботу - представила свой доклад о мятеже в РФ, в то время как американские коллеги якобы уже несколько дней заранее сообщали о возможности подобных событий. "Спецслужбы слишком поздно заметили мятеж... Руководителю разведки Бруно Калю, возможно, придется опасаться за свою работу", - пишет издание. Spiegel напоминает, что под его руководством спецслужба не заметила перехода власти в Кабуле в руки боевиков Талибана*. Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что события в РФ "естественно" стали неожиданностью для разведки ФРГ. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230628/sholts-1881002647.html

белоруссия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, владимир путин, берлин (город), федеральная разведывательная служба германии, фсб, оон, попытка вооруженного мятежа