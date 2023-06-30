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СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России - РИА Новости, 30.06.2023
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17:10 30.06.2023 (обновлено: 17:12 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/proverka-1881510974.html
СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России
СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России
В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:10
2023-06-30T17:12
белоруссия
евгений пригожин
россия
александр лукашенко
владимир путин
берлин (город)
федеральная разведывательная служба германии
фсб
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа в России, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. "Во вторник в штаб-квартире (BND, прим. ред.) на улице Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран", - пишет издание. По данным Spiegel, внутренняя проверка связана с тем, что германская разведка лишь сутки спустя – в субботу - представила свой доклад о мятеже в РФ, в то время как американские коллеги якобы уже несколько дней заранее сообщали о возможности подобных событий. "Спецслужбы слишком поздно заметили мятеж... Руководителю разведки Бруно Калю, возможно, придется опасаться за свою работу", - пишет издание. Spiegel напоминает, что под его руководством спецслужба не заметила перехода власти в Кабуле в руки боевиков Талибана*. Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что события в РФ "естественно" стали неожиданностью для разведки ФРГ. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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белоруссия
россия
берлин (город)
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белоруссия, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, владимир путин, берлин (город), федеральная разведывательная служба германии, фсб, оон, попытка вооруженного мятежа
Белоруссия, Евгений Пригожин, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Берлин (город), Федеральная разведывательная служба Германии, ФСБ, ООН, Попытка вооруженного мятежа
СМИ: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж в России

Spiegel: в разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на попытку мятежа в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) ещё во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа в России, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
"Во вторник в штаб-квартире (BND, прим. ред.) на улице Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран", - пишет издание.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
По данным Spiegel, внутренняя проверка связана с тем, что германская разведка лишь сутки спустя – в субботу - представила свой доклад о мятеже в РФ, в то время как американские коллеги якобы уже несколько дней заранее сообщали о возможности подобных событий.
"Спецслужбы слишком поздно заметили мятеж... Руководителю разведки Бруно Калю, возможно, придется опасаться за свою работу", - пишет издание. Spiegel напоминает, что под его руководством спецслужба не заметила перехода власти в Кабуле в руки боевиков Талибана*.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что события в РФ "естественно" стали неожиданностью для разведки ФРГ.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии
28 июня, 22:51
 
БелоруссияЕвгений ПригожинРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБерлин (город)Федеральная разведывательная служба ГерманииФСБООНПопытка вооруженного мятежа
 
 
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