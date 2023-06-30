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Единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября - РИА Новости, 30.06.2023
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14:53 30.06.2023 (обновлено: 14:56 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/programmy-1881463407.html
Единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября
Единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября - РИА Новости, 30.06.2023
Единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября
Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах уже с 1 сентября, сообщил министр... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:53
2023-06-30T14:56
год педагога и наставника
общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах уже с 1 сентября, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения России. "Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", - сказал Кравцов. Министр отметил, что методические рекомендации по внедрению таких программ уже направлены в регионы, а также добавил, что наряду с внедрением единых программ будут созданы и единые государственные учебники по всем предметам. Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Ранее ФООПы были разработаны по шести школьным предметам. "Государственные учебники истории для 10–11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", - подчеркнул Кравцов.
https://ria.ru/20230627/istoriya-1880749237.html
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября

Министр Кравцов: единые программы по всем предметам будут в школах с 1 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКласс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах уже с 1 сентября, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения России.
«
"Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", - сказал Кравцов.
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Министр отметил, что методические рекомендации по внедрению таких программ уже направлены в регионы, а также добавил, что наряду с внедрением единых программ будут созданы и единые государственные учебники по всем предметам.
Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Ранее ФООПы были разработаны по шести школьным предметам.
«
"Государственные учебники истории для 10–11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", - подчеркнул Кравцов.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФ
 
 
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