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РИА Новости и Фонд "Моя история" покажут мультимедийный проект "Херсонес" - РИА Новости, 30.06.2023
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Культура
 
13:10 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/proekt-1881435382.html
РИА Новости и Фонд "Моя история" покажут мультимедийный проект "Херсонес"
РИА Новости и Фонд "Моя история" покажут мультимедийный проект "Херсонес" - РИА Новости, 30.06.2023
РИА Новости и Фонд "Моя история" покажут мультимедийный проект "Херсонес"
В Севастополе строят историко-археологический парк "Херсонес Таврический", аналогов которому в России нет. В него войдут и исторические памятники древнего... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:10
2023-06-30T13:10
культура
россия
севастополь
херсонес
херсонес таврический (заповедник)
риа новости
миа "россия сегодня"
история
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Севастополе строят историко-археологический парк "Херсонес Таврический", аналогов которому в России нет. В него войдут и исторические памятники древнего Херсонеса, и тематические музеи, и образовательные центры. О том, чем примечательно это место и каким будет новый музейный комплекс, расскажет мультимедийный проект РИА Новости "Откуда начинается Россия. Херсонес Таврический".Херсонес стал одной из первых древнегреческих колоний в Северном Причерноморье, его основание относят к 424—421 годах до нашей эры. В последующие столетия город переходил к Римской империи, затем к Византии, а к X веку стал важной точкой на торговом пути "из варяг в греки". Поэтому он важен для России еще и как свидетель ее становления. Считается, что именно здесь, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир."Кроме князя Владимира, который крестился в Херсонесе, по его улицам ходил и равноапостольный Кирилл во время своей хазарской миссии. С Херсонесом связана жизнь святителя Климента, Папы Римского, и святителя Мартина. Херсонес — город еще неразделенного христианства, и эта его ипостась имеет важное значение для всех нас", - говорит директор Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" Иван Есин.Русские войска дошли до Херсонеса в 1771 году, а в 1783 году по манифесту Екатерины II весь Крым вошел в состав Российской империи. После этого неподалеку от Херсонесского городища построили крепость - будущий Севастополь.В 2015 году президент России Владимир Путин предложил создать вблизи Херсонеса духовно-просветительский центр. Сегодня здесь развернулось масштабное строительство историко-археологического парка, который охватит все исторические эпохи жизни Херсонеса Таврического и станет мощным образовательным центром для молодого поколения.Мультимедийный проект РИА Новости расскажет не только о важнейших находках на территории древнего города (первые раскопки прошли здесь еще в 1827 году), но и познакомит читателя с уникальными объектами нового парка. А это не только Музей Античности и Византии, Международный археологический центр, Музей христианства, Музей Новороссии и Крыма, но и Исторический парк "Россия — моя история", и детский художественно-эстетический центр, и макет с реконструкцией облика Херсонеса X века - времени, когда здесь принял крещение князь Владимир.По мнению ученых, после реализации всего проекта строительства историко-археологического парка Херсонес встанет в один ряд с археологическим комплексом на развалинах древнеримской Помпеи."Очень важно то, что сейчас планируется построить парк, где главными аттракционами станут археология, музей и наука. Еще очень важная вещь происходит в развитии отношений между людьми и культурным наследием, формируется новая этика. То, что делается сейчас в Херсонесе, — это урок и эксперимент, полезный для многих", - подчеркивает директор Государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский.Проект подготовлен при участии Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" и Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
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севастополь
херсонес
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РИА Новости и Фонд "Моя история" покажут мультимедийный проект "Херсонес"

© Предоставлено Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история"РИА Новости и Фонд "Моя история" представят мультимедийный проект "Херсонес"
РИА Новости и Фонд Моя история представят мультимедийный проект Херсонес
© Предоставлено Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Севастополе строят историко-археологический парк "Херсонес Таврический", аналогов которому в России нет. В него войдут и исторические памятники древнего Херсонеса, и тематические музеи, и образовательные центры. О том, чем примечательно это место и каким будет новый музейный комплекс, расскажет мультимедийный проект РИА Новости "Откуда начинается Россия. Херсонес Таврический".
Херсонес стал одной из первых древнегреческих колоний в Северном Причерноморье, его основание относят к 424—421 годах до нашей эры. В последующие столетия город переходил к Римской империи, затем к Византии, а к X веку стал важной точкой на торговом пути "из варяг в греки". Поэтому он важен для России еще и как свидетель ее становления. Считается, что именно здесь, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир.
"Кроме князя Владимира, который крестился в Херсонесе, по его улицам ходил и равноапостольный Кирилл во время своей хазарской миссии. С Херсонесом связана жизнь святителя Климента, Папы Римского, и святителя Мартина. Херсонес — город еще неразделенного христианства, и эта его ипостась имеет важное значение для всех нас", - говорит директор Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" Иван Есин.
Русские войска дошли до Херсонеса в 1771 году, а в 1783 году по манифесту Екатерины II весь Крым вошел в состав Российской империи. После этого неподалеку от Херсонесского городища построили крепость - будущий Севастополь.
© Предоставлено Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история"РИА Новости и Фонд "Моя история" представят мультимедийный проект "Херсонес"
РИА Новости и Фонд Моя история представят мультимедийный проект Херсонес
© Предоставлено Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история"
РИА Новости и Фонд "Моя история" представят мультимедийный проект "Херсонес"
В 2015 году президент России Владимир Путин предложил создать вблизи Херсонеса духовно-просветительский центр. Сегодня здесь развернулось масштабное строительство историко-археологического парка, который охватит все исторические эпохи жизни Херсонеса Таврического и станет мощным образовательным центром для молодого поколения.
Мультимедийный проект РИА Новости расскажет не только о важнейших находках на территории древнего города (первые раскопки прошли здесь еще в 1827 году), но и познакомит читателя с уникальными объектами нового парка. А это не только Музей Античности и Византии, Международный археологический центр, Музей христианства, Музей Новороссии и Крыма, но и Исторический парк "Россия — моя история", и детский художественно-эстетический центр, и макет с реконструкцией облика Херсонеса X века - времени, когда здесь принял крещение князь Владимир.
По мнению ученых, после реализации всего проекта строительства историко-археологического парка Херсонес встанет в один ряд с археологическим комплексом на развалинах древнеримской Помпеи.
"Очень важно то, что сейчас планируется построить парк, где главными аттракционами станут археология, музей и наука. Еще очень важная вещь происходит в развитии отношений между людьми и культурным наследием, формируется новая этика. То, что делается сейчас в Херсонесе, — это урок и эксперимент, полезный для многих", - подчеркивает директор Государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский.
Проект подготовлен при участии Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" и Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
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