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В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 30.06.2023
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола
Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:40
2023-06-30T12:40
2023-06-30T12:40
россия
политика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госдума в середине июня приняла в I чтении проект о запрете смены пола. "Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что пока говорить о позиции Кремля на эту тему преждевременно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола
Песков: говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Госдума
в середине июня приняла в I чтении проект о запрете смены пола.
"Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что пока говорить о позиции Кремля на эту тему преждевременно.
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