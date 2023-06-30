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В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 30.06.2023
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12:40 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/proekt-1881424798.html
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 30.06.2023
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола
Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:40
2023-06-30T12:40
россия
политика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госдума в середине июня приняла в I чтении проект о запрете смены пола. "Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что пока говорить о позиции Кремля на эту тему преждевременно.
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россия, политика, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола

Песков: говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Госдума в середине июня приняла в I чтении проект о запрете смены пола.
"Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что пока говорить о позиции Кремля на эту тему преждевременно.
Стенд Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Минздрав поддержал ужесточение регулирования вопроса о смене пола
14 июня, 16:39
 
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