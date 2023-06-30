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В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола

В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола - РИА Новости, 30.06.2023

В Кремле прокомментировали законопроект о запрете смены пола

Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

россия

политика

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу законопроекта о запрете смены пола пока рано, идет экспертное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госдума в середине июня приняла в I чтении проект о запрете смены пола. "Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что пока говорить о позиции Кремля на эту тему преждевременно.

https://ria.ru/20230614/minzdrav-1878105584.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, дмитрий песков, госдума рф