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США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования - РИА Новости, 30.06.2023
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05:13 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/prodazha-1881345656.html
США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования
США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования - РИА Новости, 30.06.2023
США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:13
2023-06-30T05:13
тайвань
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США (выполняет функции посольства Тайваня - ред.) 30-миллиметровых боеприпасов и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 332,2 миллиона долларов", - говорится в одном из заявлений.Уточняется, что представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.Второй запрос объемом 108 миллионов долларов включает поддержку в закупке запасных и ремонтных частей для колесных транспортных средств и вооружений, а также другие сопутствующие элементы.
https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html
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тайвань, сша, пентагон, тайбэй, в мире
Тайвань, США, Пентагон, Тайбэй, В мире
США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования

США одобрили продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на 440 миллионов долларов

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
«
"Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США (выполняет функции посольства Тайваня - ред.) 30-миллиметровых боеприпасов и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 332,2 миллиона долларов", - говорится в одном из заявлений.
Уточняется, что представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.
Второй запрос объемом 108 миллионов долларов включает поддержку в закупке запасных и ремонтных частей для колесных транспортных средств и вооружений, а также другие сопутствующие элементы.
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