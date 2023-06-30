https://ria.ru/20230630/prodazha-1881345656.html

США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования

США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования - РИА Новости, 30.06.2023

США одобрили возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:13

2023-06-30T05:13

2023-06-30T05:13

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную военную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США (выполняет функции посольства Тайваня - ред.) 30-миллиметровых боеприпасов и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 332,2 миллиона долларов", - говорится в одном из заявлений.Уточняется, что представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.Второй запрос объемом 108 миллионов долларов включает поддержку в закупке запасных и ремонтных частей для колесных транспортных средств и вооружений, а также другие сопутствующие элементы.

https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html

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тайвань, сша, пентагон, тайбэй, в мире