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В Белом доме заявили, что не знают, где находится Пригожин - РИА Новости, 30.06.2023
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20:15 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/prigozhin-1881561271.html
В Белом доме заявили, что не знают, где находится Пригожин
В Белом доме заявили, что не знают, где находится Пригожин - РИА Новости, 30.06.2023
В Белом доме заявили, что не знают, где находится Пригожин
США продолжат отслеживать деятельность группы "Вагнер" по всему миру, но пока не имеют полной ясности относительно местонахождения ее руководителя Евгения... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:15
2023-06-30T20:15
россия
сша
в мире
белоруссия
джон кирби
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США продолжат отслеживать деятельность группы "Вагнер" по всему миру, но пока не имеют полной ясности относительно местонахождения ее руководителя Евгения Пригожина и его бойцов, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. "У нас здесь нет полной видимости, где находится господин Пригожин или все его бойцы... Мы намерены продолжать отслеживать деятельность "Вагнера", где бы они не находились по всему миру", - сказал Кирби на брифинге. Вслед за Пентагоном он сообщил, что, по оценкам США, по крайней мере часть подразделений "Вагнер" остается на Украине. По поводу местонахождения самого Пригожина у американцев нет информации, которую бы они считали достаточно надежной, добавил Кирби. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230630/zaluzhnyy-1881439002.html
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россия, сша, в мире, белоруссия, джон кирби, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко
Россия, США, В мире, Белоруссия, Джон Кирби, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, Министерство обороны США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко
В Белом доме заявили, что не знают, где находится Пригожин

Белый дом: США точно не знают, где Пригожин, но будут отслеживать деятельность "Вагнера"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США продолжат отслеживать деятельность группы "Вагнер" по всему миру, но пока не имеют полной ясности относительно местонахождения ее руководителя Евгения Пригожина и его бойцов, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
"У нас здесь нет полной видимости, где находится господин Пригожин или все его бойцы... Мы намерены продолжать отслеживать деятельность "Вагнера", где бы они не находились по всему миру", - сказал Кирби на брифинге.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина
Вчера, 13:23
Вслед за Пентагоном он сообщил, что, по оценкам США, по крайней мере часть подразделений "Вагнер" остается на Украине.
По поводу местонахождения самого Пригожина у американцев нет информации, которую бы они считали достаточно надежной, добавил Кирби.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
 
РоссияСШАВ миреБелоруссияДжон КирбиЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаМинистерство обороны СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Лукашенко
 
 
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