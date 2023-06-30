https://ria.ru/20230630/prigozhin-1881333045.html

Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина

Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина - РИА Новости, 30.06.2023

Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:29

2023-06-30T00:29

2023-06-30T00:29

россия

санкт-петербург

белоруссия

евгений пригожин

александр беглов

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность законна. "Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы", - сказал он в эфире Телеканала 78, отвечая на вопрос ведущего о том, что будет в Петербурге "со структурами человека, который устроил мятеж", будут ли они изъяты либо выдворены из города.Беглов также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. "Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось. И там, куда "заходил" этот грязный бизнес, городу приходилось несладко", - сказал губернатор. Он также пояснил, что сознательно не реагирует на провокации и нападки. "Я хотел бы отметить, что на провокации не реагирую сознательно. Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается – создает образ врага и раскручивает его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей, сделать из мухи слона, а настоящий результат – обесценить. Но время всегда все расставляет по своим местам. Сейчас все увидели, кто на самом деле с нашим президентом, а кто желает нашей стране кровавой междоусобицы", - отметил губернатор. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.

https://ria.ru/20230630/bayden-1881331949.html

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россия, санкт-петербург, белоруссия, евгений пригожин, александр беглов, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)