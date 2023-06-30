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Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина - РИА Новости, 30.06.2023
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00:29 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/prigozhin-1881333045.html
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина - РИА Новости, 30.06.2023
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:29
2023-06-30T00:29
россия
санкт-петербург
белоруссия
евгений пригожин
александр беглов
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность законна. &quot;Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы&quot;, - сказал он в эфире Телеканала 78, отвечая на вопрос ведущего о том, что будет в Петербурге &quot;со структурами человека, который устроил мятеж&quot;, будут ли они изъяты либо выдворены из города.Беглов также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. "Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось. И там, куда "заходил" этот грязный бизнес, городу приходилось несладко", - сказал губернатор. Он также пояснил, что сознательно не реагирует на провокации и нападки. "Я хотел бы отметить, что на провокации не реагирую сознательно. Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается – создает образ врага и раскручивает его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей, сделать из мухи слона, а настоящий результат – обесценить. Но время всегда все расставляет по своим местам. Сейчас все увидели, кто на самом деле с нашим президентом, а кто желает нашей стране кровавой междоусобицы", - отметил губернатор. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.
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россия, санкт-петербург, белоруссия, евгений пригожин, александр беглов, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Санкт-Петербург, Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина

Беглов: в изъятии активов Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не видит оснований для изъятия активов, подконтрольных Евгению Пригожину, если их деятельность законна.
«

"Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы", - сказал он в эфире Телеканала 78, отвечая на вопрос ведущего о том, что будет в Петербурге "со структурами человека, который устроил мятеж", будут ли они изъяты либо выдворены из города.

Беглов также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным.
"Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства. Раньше им это удавалось. И там, куда "заходил" этот грязный бизнес, городу приходилось несладко", - сказал губернатор.
Он также пояснил, что сознательно не реагирует на провокации и нападки.
"Я хотел бы отметить, что на провокации не реагирую сознательно. Грязный бизнес всегда использует информационно-когнитивные приемы. Сначала всеми средствами пытается сделать органы власти своими пособниками, а когда не получается – создает образ врага и раскручивает его через подконтрольные информационные ресурсы. Манипуляция классическая: сыграть роль оппозиционера, Робин Гуда и получить поддержку людей, сделать из мухи слона, а настоящий результат – обесценить. Но время всегда все расставляет по своим местам. Сейчас все увидели, кто на самом деле с нашим президентом, а кто желает нашей стране кровавой междоусобицы", - отметил губернатор.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Байден "зажевал" вопрос о Пригожине
00:03
 
РоссияСанкт-ПетербургБелоруссияЕвгений ПригожинАлександр БегловАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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