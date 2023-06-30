https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18 - РИА Новости, 30.06.2023
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:26
2023-06-30T09:26
2023-06-30T15:18
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства Амурской области."На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на восемь часов утра в больницах находится 18 человек, из них один взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.По словам главы областного Минздрава Светланы Леонтьевой, детей осмотрели врачи из областной инфекционной больницы и педиатр Райчихинской больницы. Всем оказали специализированную медпомощь, назначили лечение.Специалисты инфекционной больницы провели также телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы, те дали рекомендации по лечению.Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере Бурейского округа с 28 по 29 июня: по данным регионального управления Роспотребнадзора, источником стали трое сотрудников пищеблока, которые готовили еду, несмотря на симптомы болезни.Всего за медицинской помощью обратились 86 человек, в основном дети в возрасте от семи до 15 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу лагеря приостановили, детей отправили домой.
https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html
https://ria.ru/20230624/otravlenie-1880240922.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
Число госпитализированных после отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18