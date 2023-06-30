https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html

Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18

Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18 - РИА Новости, 30.06.2023

Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18

Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:26

2023-06-30T09:26

2023-06-30T15:18

происшествия

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства Амурской области."На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на восемь часов утра в больницах находится 18 человек, из них один взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.По словам главы областного Минздрава Светланы Леонтьевой, детей осмотрели врачи из областной инфекционной больницы и педиатр Райчихинской больницы. Всем оказали специализированную медпомощь, назначили лечение.Специалисты инфекционной больницы провели также телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы, те дали рекомендации по лечению.Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере Бурейского округа с 28 по 29 июня: по данным регионального управления Роспотребнадзора, источником стали трое сотрудников пищеблока, которые готовили еду, несмотря на симптомы болезни.Всего за медицинской помощью обратились 86 человек, в основном дети в возрасте от семи до 15 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу лагеря приостановили, детей отправили домой.

https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html

https://ria.ru/20230624/otravlenie-1880240922.html

амурская область

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происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)