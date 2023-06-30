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Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18 - РИА Новости, 30.06.2023
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09:26 30.06.2023 (обновлено: 15:18 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18 - РИА Новости, 30.06.2023
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:26
2023-06-30T15:18
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства Амурской области."На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на восемь часов утра в больницах находится 18 человек, из них один взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.По словам главы областного Минздрава Светланы Леонтьевой, детей осмотрели врачи из областной инфекционной больницы и педиатр Райчихинской больницы. Всем оказали специализированную медпомощь, назначили лечение.Специалисты инфекционной больницы провели также телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы, те дали рекомендации по лечению.Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере Бурейского округа с 28 по 29 июня: по данным регионального управления Роспотребнадзора, источником стали трое сотрудников пищеблока, которые готовили еду, несмотря на симптомы болезни.Всего за медицинской помощью обратились 86 человек, в основном дети в возрасте от семи до 15 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу лагеря приостановили, детей отправили домой.
https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html
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происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18

Число госпитализированных после отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в детском лагере "Белые горы" в Приамурье выросло до 18, из них один взрослый, сообщается на сайте правительства Амурской области.
"На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на восемь часов утра в больницах находится 18 человек, из них один взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.
По словам главы областного Минздрава Светланы Леонтьевой, детей осмотрели врачи из областной инфекционной больницы и педиатр Райчихинской больницы. Всем оказали специализированную медпомощь, назначили лечение.
Специалисты инфекционной больницы провели также телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы, те дали рекомендации по лечению.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
25 июня, 21:17
Вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере Бурейского округа с 28 по 29 июня: по данным регионального управления Роспотребнадзора, источником стали трое сотрудников пищеблока, которые готовили еду, несмотря на симптомы болезни.
Всего за медицинской помощью обратились 86 человек, в основном дети в возрасте от семи до 15 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу лагеря приостановили, детей отправили домой.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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ПроисшествияАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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