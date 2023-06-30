https://ria.ru/20230630/preezd-1881362430.html

Семьи в поселке Хабаровского края переедут из аварийного жилья в новое

Семьи в поселке Хабаровского края переедут из аварийного жилья в новое - РИА Новости, 30.06.2023

Семьи в поселке Хабаровского края переедут из аварийного жилья в новое

Более 50 семей в скором будущем переедут в новое построенное жилье в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края из аварийного жилфонда, сообщил губернатор РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:36

2023-06-30T09:36

2023-06-30T09:36

хабаровский край

общество

хабаровский край

ванинский район

комсомольск-на-амуре

михаил дегтярев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881361125_0:48:922:567_1920x0_80_0_0_5b510684566970d620cebb43992df321.jpg

ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Более 50 семей в скором будущем переедут в новое построенное жилье в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края из аварийного жилфонда, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Глава региона с двухдневной рабочей поездкой находится в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона. "Поселок Токи, Ванинского района Хабаровского края. Здесь заканчивается строительство сразу двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года - ред.). Их готовность - 93 %. Совсем скоро 57 семей, 122 человека получат свои комфортабельные, благоустроенные квартиры",- написал Дегтярев. По его словам, на стройплощадке он пообщался с будущими новоселами, с которыми встречался два года назад. Также оценил ход монтажа внутридомовых сетей электроснабжения, отопления, водопровода, канализации и связи, отделочные работы. "Дома строятся с использованием новых технологий, оснащены не только приборами учета, но и системами пожаротушения и дымоудаления. В Хабаровском крае, как и в целом по стране, взят курс на импортозамещение, и мы его успешно реализуем. Сегодня, при строительстве домов используются материалы российского производства", - уточнил губернатор. Дегтярев отметил, что в целом, в этом году новое жилье получат жители Комсомольска-на-Амуре, Бикинского района, села Пивань Комсомольского района. После стройплощадки руководитель края посетил районную центральную больницу, во взрослой поликлинике которой продолжается капремонт. На это выделено 19 миллионов рублей из федерального бюджета, указал Дегтярев. Обновление здания ведется по линии федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Еще на 51 миллион рублей закуплена 31 единица оборудования и пять машин СМП. Ванинская ЦРБ участвует в программе "Земский доктор" - в учреждении трудятся приглашенные врачи из Челябинской и Амурской областей, Забайкальского края. В прошлом году в Ванино трудоустроились два специалиста: эндоскопист и офтальмолог. В этом году в больнице начали работать участковый педиатр и врач-стоматолог, а по подпрограмме "Кадры здравоохранения" принята медицинская сестра. В Дальневосточном медицинском госуниверситете сейчас обучаются четыре студента-целевика. Они тоже придут работать в Ванинскую ЦРБ, заключил глава региона.

https://ria.ru/20230629/kvartiry-1881159575.html

https://ria.ru/20230627/demeshin-1880625654.html

https://ria.ru/20230628/lugansk-1880963843.html

хабаровский край

ванинский район

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровский край, ванинский район, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев