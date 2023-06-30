https://ria.ru/20230630/pozhary-1881348335.html

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 30.06.2023

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров

На всей территории Хабаровского края введен режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) в лесах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:29

2023-06-30T06:29

2023-06-30T06:44

хабаровский край

природные пожары в россии

происшествия

михаил дегтярев

амурская область

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. На всей территории Хабаровского края введен режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) в лесах, сообщает правительство региона."Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Хабаровском крае в очередной раз ввели режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Михаил Дегтярев. На этот шаг краевые власти пошли, приняв во внимание установившуюся жаркую погоду, а также активность гроз, которые участились в отдаленных районах", - говорится в сообщении.В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов: Аяно-Майский и Охотский. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации, уточняет правительство региона"Ситуация с пожарами в северных районах сложная... Синоптики пока не обещают изменения погодных условий, способных упростить обстановку. Поэтому режим ЧС введен очень вовремя", – цитирует пресс-служба министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько.Он добавил, что также на территории всего края теперь действует запрет на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда Хабаровского края гражданам в период с 29 июня по 19 июля.Лесопожарные формирования тушат 13 очагов общей площадью 6,3 тысячи гектара. В работе занята группировка из 138 парашютистов-десантников федерального резерва, Амурской области, Приморья и Бурятии.Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края возникло 329 возгораний на общей площади свыше 181 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230630/spasenie-1881342783.html

хабаровский край

амурская область

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хабаровский край, природные пожары в россии, происшествия, михаил дегтярев, амурская область