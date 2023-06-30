https://ria.ru/20230630/pozhar-1881356544.html

В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 30.06.2023

В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном доме в дагестанском Каспийске, в результате происшествия погиб один человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:55

2023-06-30T08:55

2023-06-30T08:55

происшествия

каспийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в дагестанском Каспийске, в результате происшествия погиб один человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "В 20.59 мск 29 июня по линии 112 поступило сообщение о том, что в Каспийске, по ул. Кирова горит частный жилой дом. По прибытии пожарных расчетов горела комната площадью 30 квадратных метров. Скончался мужчина 1963 года рождения, надышался продуктами горения", – рассказали в ведомстве. О причинах возгорания пока не сообщается.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

каспийск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан