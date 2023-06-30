https://ria.ru/20230630/pozhar-1881356544.html
В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 30.06.2023
В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме
Пожар произошел в частном доме в дагестанском Каспийске, в результате происшествия погиб один человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:55
2023-06-30T08:55
2023-06-30T08:55
происшествия
каспийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в дагестанском Каспийске, в результате происшествия погиб один человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "В 20.59 мск 29 июня по линии 112 поступило сообщение о том, что в Каспийске, по ул. Кирова горит частный жилой дом. По прибытии пожарных расчетов горела комната площадью 30 квадратных метров. Скончался мужчина 1963 года рождения, надышался продуктами горения", – рассказали в ведомстве. О причинах возгорания пока не сообщается.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Каспийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в дагестанском Каспийске