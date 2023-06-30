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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения в течение суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении