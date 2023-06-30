https://ria.ru/20230630/poteri-1881446242.html

Источник: ВСУ потеряли у Кременной более 700 человек убитыми

Источник: ВСУ потеряли у Кременной более 700 человек убитыми - РИА Новости, 30.06.2023

Источник: ВСУ потеряли у Кременной более 700 человек убитыми

Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:58

2023-06-30T13:58

2023-06-30T13:59

специальная военная операция на украине

кременная

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах России.Активные боевые действия у города Кременная начались как раз в 20-х числах этого месяца. The Washington Post писала со ссылкой на украинских военных медиков, что потери ВСУ в этом районе выросли в десять раз по сравнению с менее горячими периодами."За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки "О" Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен. Самые ожесточенные бои идут в районе села Торское и Серебрянского лесничества", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но атаки были отбиты, а инициатива перехвачена: группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад."По замыслу киевского командования, украинских десантников планировалось перебросить на запорожское направление. Вместо них под Кременную прибыли подразделения с Западной Украины, но в боях эти части проявили себя слабо – сказалась их необученность и нежелание идти в бой. Все эти формирования проходили обучение в странах НАТО, но оно им не помогло. Также в зону боевых действий прибыл батальон "Луганск-1" Национальной гвардии Украины. После понесенных потерь и низкого морального духа готовится к отправке в тыл", - уточнил источник.По его словам, в настоящее время части ЦВО продолжают отбивать атаки противника на краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html

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кременная, вооруженные силы украины, безопасность