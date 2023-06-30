https://ria.ru/20230630/pomosch-1881440813.html
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам - РИА Новости, 30.06.2023
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам
Польша и Венгрия блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, сообщил журналистам перед началом второго РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:30
2023-06-30T13:30
2023-06-30T13:31
в мире
чехия
польша
венгрия
петр фиала
евросоюз
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ПРАГА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Венгрия блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, сообщил журналистам перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала. "Польша и Венгрия в данный момент блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции. Мне удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Я считаю это большим успехом. Но Польша и Венгрия сейчас фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы", - сказал Фиала. Около одного часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции. С темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Варшавы и Будапешта. По словам чешского премьера, речь на саммите также идет о том, чтобы ЕС в вопросе миграции уделил больше внимания сотрудничеству с третьими странами, прежде всего, теми, где начинаются пути беженцев в Европу. "Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", - подчеркнул Фиала. В пятницу миграционной темы лидеров стран ЕС ждет обсуждение ряда внешнеполитических и экономических проблем и "стратегическая дискуссия об отношениях между ЕС и Китаем", - сообщил Фиала, выступление которого транслировал телеканал Евросоюза.
https://ria.ru/20230629/migranty-1881175102.html
https://ria.ru/20230629/chekhiya-1881017163.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, польша, венгрия, петр фиала, евросоюз
В мире, Чехия, Польша, Венгрия, Петр Фиала, Евросоюз
Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинцам
Премьер Чехии Фиала: Польша и Венгрия блокируют помощь странам, принявшим украинцев
ПРАГА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Венгрия блокируют на проходящем саммите ЕС решение о финансовой помощи странам, принявшим беженцев с Украины, сообщил журналистам перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала.
"Польша и Венгрия в данный момент блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции. Мне удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансово поддержать те страны, которые принимают на своей территории большое число беженцев с Украины. Я считаю это большим успехом. Но Польша и Венгрия сейчас фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы", - сказал Фиала.
Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС
Около одного часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции. С темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе
, при этом Фиала выразил надежду на изменение позиции Варшавы
и Будапешта
.
По словам чешского премьера, речь на саммите также идет о том, чтобы ЕС в вопросе миграции уделил больше внимания сотрудничеству с третьими странами, прежде всего, теми, где начинаются пути беженцев в Европу
.
"Проблемы миграции необходимо решать еще до того, как мы сталкиваемся с нею на территории европейских стран", - подчеркнул Фиала.
В пятницу миграционной темы лидеров стран ЕС ждет обсуждение ряда внешнеполитических и экономических проблем и "стратегическая дискуссия об отношениях между ЕС и Китаем", - сообщил Фиала, выступление которого транслировал телеканал Евросоюза.
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