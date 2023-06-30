https://ria.ru/20230630/polsha-1881543474.html

В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии

В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 30.06.2023

В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии

Представитель Белого дома заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:52

2023-06-30T18:52

2023-06-30T19:07

польша

в мире

сша

белоруссия

матеуш моравецкий

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие."У меня ничего нет. Никаких разговоров такого рода, чтобы поделиться с вами в пресс-релизах или устно", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он добавил, что США в принципе "не говорят о размещении ядерных систем". "Разумеется, что я не собираюсь начинать делать это сегодня", - сказал Кирби.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

https://ria.ru/20230629/polsha-1881023006.html

польша

сша

белоруссия

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польша, в мире, сша, белоруссия, матеуш моравецкий, джон кирби