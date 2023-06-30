https://ria.ru/20230630/polsha-1881543474.html
В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии
В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии - РИА Новости, 30.06.2023
В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии
Представитель Белого дома заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:52
2023-06-30T18:52
2023-06-30T19:07
польша
в мире
сша
белоруссия
матеуш моравецкий
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Представитель Белого дома заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие."У меня ничего нет. Никаких разговоров такого рода, чтобы поделиться с вами в пресс-релизах или устно", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он добавил, что США в принципе "не говорят о размещении ядерных систем". "Разумеется, что я не собираюсь начинать делать это сегодня", - сказал Кирби.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
https://ria.ru/20230629/polsha-1881023006.html
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польша, в мире, сша, белоруссия, матеуш моравецкий, джон кирби
Польша, В мире, США, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, Джон Кирби
В Белом доме не стали комментировать заявления Польши о ядерном оружии
В Белом доме заявили, что им нечего сказать о желании Польши принять ядерное оружие США