https://ria.ru/20230630/polsha-1881338189.html

Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии

Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 30.06.2023

Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии

Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:48

2023-06-30T01:48

2023-06-30T10:30

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польша

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce.Замминистра выразил сожаление из-за того, что Берлин по-прежнему избегает диалога и не хочет говорить о компенсациях Польше, назвав данный вопрос "чрезвычайно важным с точки зрения международного права".При этом указанная ситуация в двусторонних отношениях является "маяком" для России, утверждает Мулярчик."Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо", — возмутился он.Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Как указывал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, претензии Польши о выплате репараций лежат "в области политических фантазий".

https://ria.ru/20230616/reparatsii-1878647218.html

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в мире, россия, германия, польша