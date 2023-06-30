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Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 30.06.2023
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01:48 30.06.2023 (обновлено: 10:30 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/polsha-1881338189.html
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 30.06.2023
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии
Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:48
2023-06-30T10:30
в мире
россия
германия
польша
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce.Замминистра выразил сожаление из-за того, что Берлин по-прежнему избегает диалога и не хочет говорить о компенсациях Польше, назвав данный вопрос "чрезвычайно важным с точки зрения международного права".При этом указанная ситуация в двусторонних отношениях является "маяком" для России, утверждает Мулярчик."Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо", — возмутился он.Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Как указывал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, претензии Польши о выплате репараций лежат "в области политических фантазий".
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в мире, россия, германия, польша
В мире, Россия, Германия, Польша
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил ФРГ в подаче примера России из-за отказа от репараций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce.
Замминистра выразил сожаление из-за того, что Берлин по-прежнему избегает диалога и не хочет говорить о компенсациях Польше, назвав данный вопрос "чрезвычайно важным с точки зрения международного права".
При этом указанная ситуация в двусторонних отношениях является "маяком" для России, утверждает Мулярчик.
"Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо", — возмутился он.
Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Как указывал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, претензии Польши о выплате репараций лежат "в области политических фантазий".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России
16 июня, 14:53
 
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