https://ria.ru/20230630/polsha-1881338189.html
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии - РИА Новости, 30.06.2023
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии
Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:48
2023-06-30T01:48
2023-06-30T10:30
в мире
россия
германия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Германия, отказываясь обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, подает "неприемлемый" пример России, пожаловался заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce.Замминистра выразил сожаление из-за того, что Берлин по-прежнему избегает диалога и не хочет говорить о компенсациях Польше, назвав данный вопрос "чрезвычайно важным с точки зрения международного права".При этом указанная ситуация в двусторонних отношениях является "маяком" для России, утверждает Мулярчик."Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо", — возмутился он.Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Как указывал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, претензии Польши о выплате репараций лежат "в области политических фантазий".
https://ria.ru/20230616/reparatsii-1878647218.html
россия
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, польша
В мире, Россия, Германия, Польша
Знак Москве. В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии
Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил ФРГ в подаче примера России из-за отказа от репараций