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Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля

Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля - РИА Новости, 30.06.2023

Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля

Полеты из Сочи в Грузию стартуют 11 июля впервые за четыре года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:59

2023-06-30T16:59

2023-06-30T16:59

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СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Полеты из Сочи в Грузию стартуют 11 июля впервые за четыре года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта. Ранее пресс-служба авиакомпании Red Wings заявляла о запуске прямых полетов в Грузию 2 июня, позже перевозчик отложил запуск на две недели. В пятницу сочинский аэропорт заявил о новой дате начала полетов в Грузию – 11 июля. "Из Сочи в Тбилиси возобновляются полеты после четырехлетнего перерыва", - отметил собеседник агентства. По данным аэропорта, до ограничений полетов между Россией и Грузией с 2017 по 2019 годы рейсы в Грузию выполнялись из сочинского и краснодарского аэропортов – летали авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузинский перевозчик Georgian Airways. В мае 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в котором сообщалось о снятии запрета российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, тбилиси, грузия, владимир путин, уральские авиалинии, georgian airways, новости - туризм