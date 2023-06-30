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Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
16:59 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/polety-1881507409.html
Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля
Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля - РИА Новости, 30.06.2023
Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля
Полеты из Сочи в Грузию стартуют 11 июля впервые за четыре года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:59
2023-06-30T16:59
туризм
сочи
тбилиси
грузия
владимир путин
уральские авиалинии
georgian airways
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СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Полеты из Сочи в Грузию стартуют 11 июля впервые за четыре года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта. Ранее пресс-служба авиакомпании Red Wings заявляла о запуске прямых полетов в Грузию 2 июня, позже перевозчик отложил запуск на две недели. В пятницу сочинский аэропорт заявил о новой дате начала полетов в Грузию – 11 июля. "Из Сочи в Тбилиси возобновляются полеты после четырехлетнего перерыва", - отметил собеседник агентства. По данным аэропорта, до ограничений полетов между Россией и Грузией с 2017 по 2019 годы рейсы в Грузию выполнялись из сочинского и краснодарского аэропортов – летали авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузинский перевозчик Georgian Airways. В мае 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в котором сообщалось о снятии запрета российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
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сочи, тбилиси, грузия, владимир путин, уральские авиалинии, georgian airways, новости - туризм
Туризм, Сочи, Тбилиси, Грузия, Владимир Путин, Уральские авиалинии, Georgian Airways, Новости - Туризм
Полеты из Сочи в Грузию запустят 11 июля

Аэропорт Сочи объявил о запуске полетов в Тбилиси с 11 июля

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Полеты из Сочи в Грузию стартуют 11 июля впервые за четыре года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта.
Ранее пресс-служба авиакомпании Red Wings заявляла о запуске прямых полетов в Грузию 2 июня, позже перевозчик отложил запуск на две недели.
В пятницу сочинский аэропорт заявил о новой дате начала полетов в Грузию – 11 июля.
"Из Сочи в Тбилиси возобновляются полеты после четырехлетнего перерыва", - отметил собеседник агентства.
По данным аэропорта, до ограничений полетов между Россией и Грузией с 2017 по 2019 годы рейсы в Грузию выполнялись из сочинского и краснодарского аэропортов – летали авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузинский перевозчик Georgian Airways.
В мае 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в котором сообщалось о снятии запрета российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
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ТуризмСочиТбилисиГрузияВладимир ПутинУральские авиалинииGeorgian AirwaysНовости - Туризм
 
 
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