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Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/plennye-1881372036.html
Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских
Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских - РИА Новости, 30.06.2023
Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских
Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Латвии и Словении, получали наркотические препараты, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что "чем больше... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:23
2023-06-30T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Латвии и Словении, получали наркотические препараты, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что "чем больше русских уничтожишь, тем краше для Украины", сообщили военнопленные в опубликованном в пятницу видео Минобороны России. По словам одного из пленных, его после мобилизации отправили на подготовку на месяц в Латвию, где обучение проводилось "для галочки". "К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать, тогда Украина станет свободной. Нам давали препараты, такие неадекватные. Они говорили, это чтобы у нас адреналин был с русскими воевать", - рассказал пленный боец ВСУ Роман Новожилов. Новожилов считает, что это были наркотики, так как они вызывали необоснованную агрессию. "Я вообще-то думал, что это какие-то наркотики, это, наверное, какие-то наркотики и были – голова не соображала. Они говорят, а какой-то сам не свой - понимаешь, что человек перед тобой стоит, а так как в тумане все", - вспоминает военнопленный. "Эти психологи вели пропаганду, что русские плохие, чем больше русских уничтожишь, тем краше будет для Украины. Потом нам стали давать какие-то препараты, мы ставали от них как бы агрессивные, злые", - рассказал в свою очередь военнопленный Руслан Москаль, проходивший обучение в Словении.
https://ria.ru/20230626/obuchenie-1880395793.html
https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских

Пленные украинские военные рассказали, как им пропагандировали, что убивать русских хорошо

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Пункт временного содержания украинских военнопленных. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Латвии и Словении, получали наркотические препараты, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что "чем больше русских уничтожишь, тем краше для Украины", сообщили военнопленные в опубликованном в пятницу видео Минобороны России.
По словам одного из пленных, его после мобилизации отправили на подготовку на месяц в Латвию, где обучение проводилось "для галочки".
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"К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать, тогда Украина станет свободной. Нам давали препараты, такие неадекватные. Они говорили, это чтобы у нас адреналин был с русскими воевать", - рассказал пленный боец ВСУ Роман Новожилов.
Новожилов считает, что это были наркотики, так как они вызывали необоснованную агрессию. "Я вообще-то думал, что это какие-то наркотики, это, наверное, какие-то наркотики и были – голова не соображала. Они говорят, а какой-то сам не свой - понимаешь, что человек перед тобой стоит, а так как в тумане все", - вспоминает военнопленный.
"Эти психологи вели пропаганду, что русские плохие, чем больше русских уничтожишь, тем краше будет для Украины. Потом нам стали давать какие-то препараты, мы ставали от них как бы агрессивные, злые", - рассказал в свою очередь военнопленный Руслан Москаль, проходивший обучение в Словении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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