https://ria.ru/20230630/plennye-1881372036.html

Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских

Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских - РИА Новости, 30.06.2023

Пленные украинские военные рассказали, как им внушали убивать русских

Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Латвии и Словении, получали наркотические препараты, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что "чем больше... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:23

2023-06-30T10:23

2023-06-30T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, проходившие обучение в Латвии и Словении, получали наркотические препараты, вызывающие агрессию, а психологи им внушали, что "чем больше русских уничтожишь, тем краше для Украины", сообщили военнопленные в опубликованном в пятницу видео Минобороны России. По словам одного из пленных, его после мобилизации отправили на подготовку на месяц в Латвию, где обучение проводилось "для галочки". "К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать, тогда Украина станет свободной. Нам давали препараты, такие неадекватные. Они говорили, это чтобы у нас адреналин был с русскими воевать", - рассказал пленный боец ВСУ Роман Новожилов. Новожилов считает, что это были наркотики, так как они вызывали необоснованную агрессию. "Я вообще-то думал, что это какие-то наркотики, это, наверное, какие-то наркотики и были – голова не соображала. Они говорят, а какой-то сам не свой - понимаешь, что человек перед тобой стоит, а так как в тумане все", - вспоминает военнопленный. "Эти психологи вели пропаганду, что русские плохие, чем больше русских уничтожишь, тем краше будет для Украины. Потом нам стали давать какие-то препараты, мы ставали от них как бы агрессивные, злые", - рассказал в свою очередь военнопленный Руслан Москаль, проходивший обучение в Словении.

https://ria.ru/20230626/obuchenie-1880395793.html

https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр