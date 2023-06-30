https://ria.ru/20230630/pedvuz-1881426810.html

С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы

С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы - РИА Новости, 30.06.2023

С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы

Количество поданных заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании составляет уже 60 тысяч, это в два раза больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:44

2023-06-30T12:44

2023-06-30T13:19

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество поданных заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании составляет уже 60 тысяч, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, на вчерашний день, количество заявлений уже 60 тысяч подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году. Мы видим, что профессия учителя становится более статусной, мы видим интерес и старшеклассников, и учащихся девятых классов и в колледжи, и в педвузы", - сказал Кравцов в ходе рабочей сессии по вопросам задач государственной политики в сфере образования. Ранее Кравцов в интервью РИА Новости сообщал, что конкурс в педагогические вузы по ряду направлений достигает десять человек на место, в вузы идут мотивированные учителя. В пресс-службе Минпросвещения также сообщали, что в педвузах появились несколько новых профилей, например, технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, на них уже можно подать заявление на поступление.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента