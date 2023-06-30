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С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы
С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы - РИА Новости, 30.06.2023
С 20 июня подано уже 60 тысяч заявлений в педвузы
Количество поданных заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании составляет уже 60 тысяч, это в два раза больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:44
2023-06-30T12:44
2023-06-30T13:19
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество поданных заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании составляет уже 60 тысяч, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, на вчерашний день, количество заявлений уже 60 тысяч подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году. Мы видим, что профессия учителя становится более статусной, мы видим интерес и старшеклассников, и учащихся девятых классов и в колледжи, и в педвузы", - сказал Кравцов в ходе рабочей сессии по вопросам задач государственной политики в сфере образования. Ранее Кравцов в интервью РИА Новости сообщал, что конкурс в педагогические вузы по ряду направлений достигает десять человек на место, в вузы идут мотивированные учителя. В пресс-службе Минпросвещения также сообщали, что в педвузах появились несколько новых профилей, например, технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, на них уже можно подать заявление на поступление.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество поданных заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании составляет уже 60 тысяч, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Что касается приемной кампании в педагогические вузы на педагогические направления. Мы видим, на вчерашний день, количество заявлений уже 60 тысяч подано. Это в два раза больше, чем было в данный период в прошлом году. Мы видим, что профессия учителя становится более статусной, мы видим интерес и старшеклассников, и учащихся девятых классов и в колледжи, и в педвузы", - сказал Кравцов в ходе рабочей сессии по вопросам задач государственной политики в сфере образования.
Ранее Кравцов в интервью РИА Новости сообщал, что конкурс в педагогические вузы по ряду направлений достигает десять человек на место, в вузы идут мотивированные учителя.
В пресс-службе Минпросвещения также сообщали, что в педвузах появились несколько новых профилей, например, технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, на них уже можно подать заявление на поступление.