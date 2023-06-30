https://ria.ru/20230630/pedagog-1881579965.html
Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам
Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам - РИА Новости, 30.06.2023
Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам
Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будет учитываться при формировании зарплаты педагогам, также составлен обязательный перечень компенсационных РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:27
2023-06-30T22:27
2023-06-30T22:43
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будет учитываться при формировании зарплаты педагогам, также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "При формировании зарплаты будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов, будет создана понятная структура заработной платы педагогических работников, а также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Завершить эту работу планируется в следующем учебном году", - говорится в сообщении. Министр просвещения России Сергей Кравцов также сообщил, что в России могут появиться и выплаты за новые квалификационные категории – "педагог-методист" и "педагог-наставник". Министр напомнил, что по поручению президента России с 2020 года все классные руководители получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, при этом учителя, которые курируют два и более класса, получают выплаты в двойном размере. С 1 сентября 2023 года приказом Минпросвещения России утвержден порядок проведения аттестации педагогических работников организаций. Вместе с тем сроки действия квалификационных категорий не устанавливаются, что призвано снизить нагрузку на педагога.Сергей Кравцов отметил, что совместно с Рособрнадзором ведется активная работа по снижению документационной нагрузки на учителей. Так, уже внесены изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минпросвещения России определен минимальный перечень документов, заполняемых учителем, – он ограничен пятью документами, разработаны и направлены в регионы информационные материалы и рекомендации по реализации первоочередных мероприятий, цель которых – снижение документационной нагрузки педагогических работников.Кроме того, Министр просвещения РФ добавил, что в мае в регионы направлены рекомендации по проведению августовских педагогических совещаний. Он указал ряд обязательных для рассмотрения вопросов. Среди них – реализация мероприятий Года педагога и наставника, усиление работы по профориентации школьников, комплексная воспитательная работа, включая проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном".
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будет учитываться при формировании зарплаты педагогам, также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"При формировании зарплаты будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов, будет создана понятная структура заработной платы педагогических работников, а также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Завершить эту работу планируется в следующем учебном году", - говорится в сообщении.
Министр просвещения России Сергей Кравцов также сообщил, что в России могут появиться и выплаты за новые квалификационные категории – "педагог-методист" и "педагог-наставник".
Министр напомнил, что по поручению президента России с 2020 года все классные руководители получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, при этом учителя, которые курируют два и более класса, получают выплаты в двойном размере.
С 1 сентября 2023 года приказом Минпросвещения России утвержден порядок проведения аттестации педагогических работников организаций. Вместе с тем сроки действия квалификационных категорий не устанавливаются, что призвано снизить нагрузку на педагога.
Сергей Кравцов отметил, что совместно с Рособрнадзором ведется активная работа по снижению документационной нагрузки на учителей. Так, уже внесены изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минпросвещения России определен минимальный перечень документов, заполняемых учителем, – он ограничен пятью документами, разработаны и направлены в регионы информационные материалы и рекомендации по реализации первоочередных мероприятий, цель которых – снижение документационной нагрузки педагогических работников.
Кроме того, Министр просвещения РФ добавил, что в мае в регионы направлены рекомендации по проведению августовских педагогических совещаний. Он указал ряд обязательных для рассмотрения вопросов. Среди них – реализация мероприятий Года педагога и наставника, усиление работы по профориентации школьников, комплексная воспитательная работа, включая проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном".