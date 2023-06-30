https://ria.ru/20230630/pedagog-1881579965.html

Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам

Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам - РИА Новости, 30.06.2023

Сложность труда будет учитываться при формировании зарплаты педагогам

Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будет учитываться при формировании зарплаты педагогам, также составлен обязательный перечень компенсационных РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:27

2023-06-30T22:27

2023-06-30T22:43

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818951903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faa04ad5f5d429c4dd5529aea1f63c95.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будет учитываться при формировании зарплаты педагогам, также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "При формировании зарплаты будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов, будет создана понятная структура заработной платы педагогических работников, а также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Завершить эту работу планируется в следующем учебном году", - говорится в сообщении. Министр просвещения России Сергей Кравцов также сообщил, что в России могут появиться и выплаты за новые квалификационные категории – "педагог-методист" и "педагог-наставник". Министр напомнил, что по поручению президента России с 2020 года все классные руководители получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, при этом учителя, которые курируют два и более класса, получают выплаты в двойном размере. С 1 сентября 2023 года приказом Минпросвещения России утвержден порядок проведения аттестации педагогических работников организаций. Вместе с тем сроки действия квалификационных категорий не устанавливаются, что призвано снизить нагрузку на педагога.Сергей Кравцов отметил, что совместно с Рособрнадзором ведется активная работа по снижению документационной нагрузки на учителей. Так, уже внесены изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минпросвещения России определен минимальный перечень документов, заполняемых учителем, – он ограничен пятью документами, разработаны и направлены в регионы информационные материалы и рекомендации по реализации первоочередных мероприятий, цель которых – снижение документационной нагрузки педагогических работников.Кроме того, Министр просвещения РФ добавил, что в мае в регионы направлены рекомендации по проведению августовских педагогических совещаний. Он указал ряд обязательных для рассмотрения вопросов. Среди них – реализация мероприятий Года педагога и наставника, усиление работы по профориентации школьников, комплексная воспитательная работа, включая проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование