https://ria.ru/20230630/pchely-1881372315.html

В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз

В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз - РИА Новости, 30.06.2023

В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз

В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила в соцсети "ВКонтакте" Детская больница Стерлитамака. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:24

2023-06-30T10:24

2023-06-30T11:47

происшествия

стерлитамак

ишимбайский район

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УФА, 30 июн — РИА Новости. В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила в соцсети "ВКонтакте" Детская больница Стерлитамака. Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей. Там на них напали пчелы, дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до дома, где рассказал о том, что старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел и освободили ребенка. "Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации Детской больницы города Стерлитамак. В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы", — говорится в публикации.Там отметили, что спасение детей стало возможным благодаря профессионализму опытного врача — Григория Максимовича Сааряна."Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", — добавили в больнице.В Минздраве Башкирии РИА Новости уточнили, что детей уже выписали из больницы. Оба мальчика в стабильном состоянии, отек спадает, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html

https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html

стерлитамак

ишимбайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стерлитамак, ишимбайский район