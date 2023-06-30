https://ria.ru/20230630/pchely-1881372315.html
В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз
В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз - РИА Новости, 30.06.2023
В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз
В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила в соцсети "ВКонтакте" Детская больница Стерлитамака. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:24
2023-06-30T10:24
2023-06-30T11:47
происшествия
стерлитамак
ишимбайский район
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УФА, 30 июн — РИА Новости. В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила в соцсети "ВКонтакте" Детская больница Стерлитамака. Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей. Там на них напали пчелы, дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до дома, где рассказал о том, что старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел и освободили ребенка. "Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации Детской больницы города Стерлитамак. В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы", — говорится в публикации.Там отметили, что спасение детей стало возможным благодаря профессионализму опытного врача — Григория Максимовича Сааряна."Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", — добавили в больнице.В Минздраве Башкирии РИА Новости уточнили, что детей уже выписали из больницы. Оба мальчика в стабильном состоянии, отек спадает, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, ишимбайский район
Происшествия, Стерлитамак, Ишимбайский район
В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз
Врачи в Стерлитамаке извлекли 465 жал после нападения пчелиного роя на двух братьев
УФА, 30 июн — РИА Новости.
В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила в соцсети "ВКонтакте
" Детская больница Стерлитамака.
Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей. Там на них напали пчелы, дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до дома, где рассказал о том, что старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел и освободили ребенка.
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«
"Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им была оказана первая помощь, после чего на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации Детской больницы города Стерлитамак. В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы", — говорится в публикации.
Там отметили, что спасение детей стало возможным благодаря профессионализму опытного врача — Григория Максимовича Сааряна.
"Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", — добавили в больнице.
В Минздраве Башкирии РИА Новости уточнили, что детей уже выписали из больницы. Оба мальчика в стабильном состоянии, отек спадает, добавили в ведомстве.
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