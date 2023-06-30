https://ria.ru/20230630/paris-1881583779.html
В Париже полиция вытеснила людей с площади Согласия
В Париже полиция вытеснила людей с площади Согласия - РИА Новости, 30.06.2023
В Париже полиция вытеснила людей с площади Согласия
Полиция вытесняет людей с Площади Согласия, где ожидались возможные протесты после гибели от пули полицейского молодого человека в городе Нантер, передает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:09
2023-06-30T23:09
2023-06-30T23:09
париж
франция
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полиция вытесняет людей с Площади Согласия, где ожидались возможные протесты после гибели от пули полицейского молодого человека в городе Нантер, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в социальных сетях звучали призывы собраться на площади в 21.00 мск. К этому времени там было около 500 человек - как протестующих, так и просто гуляющих, сообщает корреспондент РИА Новости. Полиция спокойно оттеснила их с площади к улице Риволи, где накануне были разграблены несколько магазинов. Движение поблизости было перекрыто. Примерно половина собравшихся ушла, остальные скандируют лозунги против полицейского насилия. На место прибыли дополнительные наряды полиции, но они пока бездействуют. Полиция Парижа объяснила это запретом на собрания в ряде мест до утра субботы. "Постановление 2023-00767 запрещает несанкционированные собрания, в частности, на площади Согласия, Елисейских Полях, в Тюильри, на Марсовом поле, у здания Национального собрания, с 19:00 до 5:00 (по местному времени - ред.) завтрашнего дня", - говорится в Twitter полиции города. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Париж, Франция, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже полиция вытеснила людей с площади Согласия
В Париже полиция вытеснила людей с площади Согласия из-за возможных протестов
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полиция вытесняет людей с Площади Согласия, где ожидались возможные протесты после гибели от пули полицейского молодого человека в городе Нантер, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в социальных сетях звучали призывы собраться на площади в 21.00 мск. К этому времени там было около 500 человек - как протестующих, так и просто гуляющих, сообщает корреспондент РИА Новости.
Полиция спокойно оттеснила их с площади к улице Риволи, где накануне были разграблены несколько магазинов. Движение поблизости было перекрыто. Примерно половина собравшихся ушла, остальные скандируют лозунги против полицейского насилия. На место прибыли дополнительные наряды полиции, но они пока бездействуют.
Полиция Парижа объяснила это запретом на собрания в ряде мест до утра субботы.
"Постановление 2023-00767 запрещает несанкционированные собрания, в частности, на площади Согласия, Елисейских Полях, в Тюильри, на Марсовом поле, у здания Национального собрания, с 19:00 до 5:00 (по местному времени - ред.) завтрашнего дня", - говорится в Twitter полиции города.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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