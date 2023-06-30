https://ria.ru/20230630/paris-1881555012.html

"Отправить воевать на Украину": французов возмутили беспорядки погромщиков

"Отправить воевать на Украину": французов возмутили беспорядки погромщиков - РИА Новости, 30.06.2023

"Отправить воевать на Украину": французов возмутили беспорядки погромщиков

На фоне продолжающихся третий день погромов во французских городах жители Парижа рассказали РИА Новости, что молодёжь устраивает беспорядки из-за... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:42

2023-06-30T19:42

2023-06-30T20:08

в мире

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париж

украина

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. На фоне продолжающихся третий день погромов во французских городах жители Парижа рассказали РИА Новости, что молодёжь устраивает беспорядки из-за безнаказанности и предложили "отправить их воевать на Украину". Около разрушенного и разворованного магазина Nike в центре Парижа стоит пожилой Этьен. Он прекрасно помнит погромы 2005-го года и ожидает повторения двухнедельных протестов. На вопрос, что он думает о погромах, он отвечает: "Это разбойники, это бандиты - простите мне мой французский. Их надо отправить воевать на Украину, чтобы преподать им урок", - говорит он. По его словам, люди во Франции помнят, что тем, кто учинял беспорядки в ходе протестов 2005-го года, удалось избежать серьёзного наказания. "Поэтому они знают, что им ничего не будет, а значит - можно повторить! Куда смотрит (глава МВД Франции Жеральд - ред.) Дарманен?" - говорит он. Как сообщил РИА Новости сотрудник безопасности разворованного накануне магазина, торговые помещения атаковала группа из порядка 40 человек в возрасте от 11 до 18 лет. "Это невероятно. Они прицельно разбивали витрины. Многое украли", - пожаловался он. На вопрос, задержали ли кого-то из погромщиков, он ответил отрицательно, добавив, что сейчас полиция снимает отпечатки пальцев, но вряд ли "им что-то за это будет". Француженка Луиз отметила, что погромы стоят огромных денег бюджету. "Посмотрите на это, это ведь налогоплательщики, кто будет за все это платить! Они разбивают, а платим мы, а стоит это немало", - пожаловалась она. По её мнению, протесты, вызванные гибелью подростка от рук полицейского, не оправдывают подобных действий. "Как разбитая витрина поможет справедливости для этого убитого юноши?" - сказала собеседника агентства. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/metro-1881540609.html

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881524009.html

https://ria.ru/20230630/farmer-1881516850.html

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в мире, франция, париж, украина, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере