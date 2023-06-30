https://ria.ru/20230630/otnosheniya-1881521955.html

Минск выступил против конфронтации в международных отношениях

Минск выступил против конфронтации в международных отношениях - РИА Новости, 30.06.2023

Минск выступил против конфронтации в международных отношениях

Белоруссия не является сторонницей конфронтации в международных отношениях, готова к конструктивному, равноправному и взаимоуважительному диалогу, заявила... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

в мире

белоруссия

минск

юго-восточная азия

движение неприсоединения

наталья кочанова

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия не является сторонницей конфронтации в международных отношениях, готова к конструктивному, равноправному и взаимоуважительному диалогу, заявила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. "Позиция Беларуси неизменна: конфронтация - не наш путь. Наша страна готова к сотрудничеству на принципах конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога. Мы продолжим взаимодействовать со всеми, настойчиво продвигая миролюбивые и объединительные внешнеполитические инициативы нашего президента", - сказала Кочанова, выступая на закрытии сессии верхней палаты. Ее слова приводит агентство Белта в пятницу. Спикер подчеркнула, что "в условиях неспадающей внешнеполитической турбулентности, борьбы мировых игроков за ресурсы и влияние уникальная белорусская модель развития убедительно доказала свою эффективность". "Вопреки внешнему давлению и беспрецедентным санкциям, Беларусь не поступилась ни одним из своих постулатов. Наша страна уверенно идет своим суверенным путем, подавая многим пример миролюбивого, подлинно демократического, социального, правового государства", - добавила она. Кочанова заявила, что "многие страны и народы реально оценивают происходящее в мире и готовы развивать взаимовыгодные отношения с Беларусью". Она высказалась за то, чтобы в полной мере задействовать потенциал парламентской дипломатии в выстраивании диалога со всеми государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Спикер напомнила, что осуществляется реализация договоренностей по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба, сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Корейской Народно-Демократической Республики. "Хорошие возможности для дальнейшего расширения взаимодействия с Турцией, Мексикой, Пакистаном подтверждаются нашими недавними встречами с послами этих стран. Белорусские парламентарии приглашаются к участию в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества. Перспективным представляется взаимодействие с парламентской сетью Движения неприсоединения. Надо расширять партнерские связи с МПА АСЕАН, ПАРЛАТИНО и Панафриканским парламентом", - добавила спикер. При этом она заметила, что белорусские сенаторы последовательно разъясняют западным политикам нацеленность Белоруссии на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, ценность инструментов парламентской дипломатии, тупиковость и пагубность санкций для мировой экономики.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

белоруссия

минск

юго-восточная азия

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в мире, белоруссия, минск, юго-восточная азия, движение неприсоединения, наталья кочанова