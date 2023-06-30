https://ria.ru/20230630/otdykh-1881347507.html

Почти половина россиян за последний год стала меньше отдыхать

Почти половина россиян за последний год стала меньше отдыхать - РИА Новости, 30.06.2023

Почти половина россиян за последний год стала меньше отдыхать

Более 40% жителей нашей страны жалуются, что стали меньше отдыхать за последний год, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:06

2023-06-30T06:06

2023-06-30T06:06

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858072103_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_e49d2f4fc2b508ca5471ca14ad5a6163.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 40% жителей нашей страны жалуются, что стали меньше отдыхать за последний год, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. "Большинство россиян (56,2%) хотели бы отдыхать в течение двух недель два раза в год. В реальности такого графика придерживаются меньшее количество людей – 46,6%. При этом 41% заявили, что за последний год стали отдыхать реже. А 7,5% вообще не ходят в отпуск", - таковы данные опроса, проведенного в июне среди работающих россиян в возрасте от 20 до 60 лет. В нем приняли участие 2000 человек по всей России. Наиболее желаемый среди россиян формат отдыха – это два раза в год по две недели. Об этом заявили 56,2% респондентов. 21% хотели бы отдыхать в течение года три раза или чаще, разбивая отпуск на короткие периоды. 18,4% предпочли бы отдыхать один раз, зато не меньше месяца. Наконец, 2,9% хватило бы и двухнедельного отпуска, а 1,5% заявили, что вообще не нуждаются в отпуске – им достаточно праздников и выходных. В то же время реальная картина отпусков выглядит иначе. Два раза в год в течение двух недель отдыхают 46,6% опрошенных. Три раза в год и чаще короткими промежутками могут позволить себе отдыхать всего 12,5%. А вот доля тех, кто берет отпуск один раз в год, зато на месяц, оказалась в реальности больше – 23%. Двухнедельным отпуском довольствуются 10,4% участников опроса. Интересно, что доля тех, кто выбирает такой график по собственной воле, в 3,5 раза меньше. Еще больше эта разница среди людей, которые вообще не ходят в отпуск. Так, 7,5% респондентов сообщили, что работают постоянно. Однако считают такой вариант оптимальным всего 1,5%, то есть в 5 раз меньше людей. Самым предпочтительным временем для отпуска россияне называют лето (82,2%) и осень (23,5%) – на этот вопрос допускалось несколько вариантов ответа. Зиму выбрали 20,5%. А наименее удачным сезоном для отпусков, по мнению участников опроса, оказалась весна: ее назвали лишь 12,5%.

https://ria.ru/20230617/traty-1878856591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество