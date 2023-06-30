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Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, заявил Полянский
Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, заявил Полянский - РИА Новости, 30.06.2023
Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, заявил Полянский
Киев и его западные покровители, по-видимому, готовят операцию "под чужим флагом" на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этой ядерной провокации Россию, написал в РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:12
2023-06-30T21:12
2023-06-30T21:36
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запорожская аэс
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магатэ
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Киев и его западные покровители, по-видимому, готовят операцию "под чужим флагом" на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этой ядерной провокации Россию, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В четверг РФ распространила в СБ ООН и Генассамблее письмо, в котором заявила, что не планирует уничтожать ЗАЭС. Москва призвала генсека ООН Антониу Гутерреша и международное сообщество приложить все усилия, чтобы не дать киевскому режиму организовать провокацию на станции. "Видимо, киевский режим и его западные спонсоры решили пойти на ядерную провокацию на Запорожской АЭС, которую Украина регулярно обстреливает", - указал Полянский. "Им нужна новая операция "под чужим флагом", чтобы обвинить Россию (как было с Бучей или Каховской ГЭС), чтобы попытаться вернуть на свою сторону западное общественное мнение, которое все больше и больше устает давать деньги на опосредованную войну НАТО с Россией до последнего украинца", - подчеркнул дипломат. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая в пятницу на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Гутерреш связываться с Владимиром Зеленскими или другими представителями в Киеве на предмет озабоченностей Москвы сказал на брифинге: "Мне нечего сообщить на данном этапе". По словам Хака, "лидирующую роль" в вопросе безопасности ЗАЭС играет МАГАТЭ. "И мы предоставляем им возможность коммуницировать со сторонами в том, что касается достижения их (МАГАТЭ - ред.) задач", - указал Хак.
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В мире, Россия, Запорожская АЭС, Дмитрий Полянский, Фархан Хак, Киев, МАГАТЭ, Антониу Гутерреш, Москва, ООН, Специальная военная операция на Украине
Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, заявил Полянский
Полянский: Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, чтобы обвинить Москву