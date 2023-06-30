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Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей в эфире сигнал SOS - РИА Новости, 30.06.2023
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20:41 30.06.2023 (обновлено: 21:22 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/ombudsmen-1881564222.html
Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей в эфире сигнал SOS
Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей в эфире сигнал SOS - РИА Новости, 30.06.2023
Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей в эфире сигнал SOS
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить семью девочки, подавшей в эфире Первого... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:41
2023-06-30T21:22
россия
владимирская область
москва
мария львова-белова
ольга ярославская
общество
ирина киркора
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить семью девочки, подавшей в эфире Первого канала сигнал о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена."Направлены официальные запросы в региональные ведомства: прокуратуру, управление МВД, профильные министерства, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о необходимости проверки обстоятельств произошедшего", — уточнили представители Львовой-Беловой.В аппарате детского омбудсмена выяснили, что в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена. Львова-Белова будет действовать по мере получения информации с места.В Совете по правам человека при президенте рассказали агентству, что омбудсмены направят обращение уполномоченному по правам человека в Москве Ольге Ярославской.Программа "Мужское/Женское" от 21 июня на Первом канале была посвящена спору разведенных родителей двух дочерей. Уже много лет они борются между собой за опеку над младшей девочкой. Во время съемок в кадр попал жест старшей дочки: она подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула остальные пальцы. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась.Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора подчеркнула, что этот жест — серьезный повод обратить на семью "тактичное, но настойчивое" внимание.
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россия, владимирская область, москва, мария львова-белова, ольга ярославская, общество, ирина киркора
Россия, Владимирская область, Москва, Мария Львова-Белова, Ольга Ярославская, Общество, Ирина Киркора
Омбудсмен обратилась в МВД из-за девочки, подавшей в эфире сигнал SOS

Омбудсмен Львова-Белова направила запросы в прокуратуру и МВД по сигналу девочки о помощи

© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское/Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить семью девочки, подавшей в эфире Первого канала сигнал о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
"Направлены официальные запросы в региональные ведомства: прокуратуру, управление МВД, профильные министерства, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — о необходимости проверки обстоятельств произошедшего", — уточнили представители Львовой-Беловой.
© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское / Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское/Женское" от 21 июня 2023
В аппарате детского омбудсмена выяснили, что в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена. Львова-Белова будет действовать по мере получения информации с места.
В Совете по правам человека при президенте рассказали агентству, что омбудсмены направят обращение уполномоченному по правам человека в Москве Ольге Ярославской.
Программа "Мужское/Женское" от 21 июня на Первом канале была посвящена спору разведенных родителей двух дочерей. Уже много лет они борются между собой за опеку над младшей девочкой. Во время съемок в кадр попал жест старшей дочки: она подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула остальные пальцы. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Во время интервью девочка говорила о любви к маме и улыбалась.
Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора подчеркнула, что этот жест — серьезный повод обратить на семью "тактичное, но настойчивое" внимание.
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РоссияВладимирская областьМоскваМария Львова-БеловаОльга ЯрославскаяОбществоИрина Киркора
 
 
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