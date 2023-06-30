https://ria.ru/20230630/odezhda-1881513593.html

Центр по обмену вещей в Сочи отправил новым регионам около двух тонн одежды

Центр по обмену вещей в Сочи отправил новым регионам около двух тонн одежды - РИА Новости, 30.06.2023

Центр по обмену вещей в Сочи отправил новым регионам около двух тонн одежды

Центр обмена вещей в Сочи отправил около 2 тонн одежды в новые регионы России с начала специальной военной операции, такой же маркет планируется открыть в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

надежные люди

сочи

луганск

россия

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СОЧИ, 30 июн - РИА Новости. Центр обмена вещей в Сочи отправил около 2 тонн одежды в новые регионы России с начала специальной военной операции, такой же маркет планируется открыть в Луганске, рассказала РИА Новости основатель экологического социального проекта "Центр обмена вещей" в Сочи Светлана Ардашева. Центр был запущен на курорте в 2022 году. Первое отделение появилось в Адлерском районе, второе открылось неподалеку от центра Сочи в начале июня текущего года. В филиале маркета, который открылся в Сочи уже выделено помещение для гуманитарной помощи - там собраны одежда, игрушки, предметы быта, скоро их отправят в новые регионы страны, это будет не последний груз, отметила Ардашева. "С даты начала СВО было отправлено около 2 тонн вещевой помощи для беженцев и направлено во вновь присоединенные территории. Сейчас мы активно сотрудничаем с благотворительным фондом в Луганске, они более приближены к мирному населению и знают, что конкретно им нужно, каждой семье, каждому человеку. В основном там остались пожилые люди, дети, женщины, которые не хотят покидать свою родину. Многие из них остались полностью без вещей, их дома были разрушены до основания. Таким людям нужно абсолютно все, что нужно для нормальной жизни обычных людей". Просьбы о помощи начали поступать с самого начала создания центра. "Люди заходили к нам в центр и в процессе беседы выяснялось, что они беженцы... Практически все были с детьми. Особенностью нашего центра является то, что они могут сами выбрать, что им понравится из огромного ассортимента, аккуратно развешанного по вешалкам. Помню, когда в наш центр пришла беременная девушка и сказала, что ей очень нужен теплый костюм, потому что был март и погода была так себе. И как раз в этот день, я принесла свой розовый флисовый костюм. Достаю костюм из пакета и вижу ее сияющие глаза! Видимо это было то, что ей сейчас нужно: и цвет и размер, она была похожа на розовый зефир", - рассказала Ардашева. Сегодня центр работает в составе общественников, пенсионеров, ветеранов, сочинцев, сотрудничает с депутатским корпусом. Для очередной отправки уже собраны книги, русская классика, одежда, обувь, несколько коробок тушенки. "Все это мы отправим в самое ближайшее время, как только поймем, что ситуация стабилизировалась", - добавила Ардашева, отметив, что наиболее активными участниками благотворительности выступают пенсионеры из организации Ветеранов Войны и труда в Сочи. В беседе с корреспондентом РИА Новости основатель экологического проекта призналась, что планирует открыть такой же центр в Луганске, сейчас она проводит переговоры по проекту с президентом луганского благотворительного фонда "Благодарите" с Мариной Зубовой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, луганск, россия