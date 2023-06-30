https://ria.ru/20230630/obstrel-1881585192.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 30.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:35

2023-06-30T23:35

2023-06-30T23:35

специальная военная операция на украине

происшествия

нато

донецк

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 22.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район) выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

донецк

горловка

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происшествия, нато, донецк, горловка, украина