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Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/obstrel-1881426024.html
Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести
Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести - РИА Новости, 30.06.2023
Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести
Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО выросло до шести, здание администрации города получило повреждения, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:43
2023-06-30T12:43
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО выросло до шести, здание администрации города получило повреждения, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Ещё один трагический день в истории городе Ясиноватая. В результате обстрела города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненых. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Шевченко ранее сообщал о трех пострадавших. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880833792.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести

Мэр Шевченко: число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой из РСЗО выросло до шести

© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела города Ясиноватая
Последствия обстрела города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела города Ясиноватая
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО выросло до шести, здание администрации города получило повреждения, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Ещё один трагический день в истории городе Ясиноватая. В результате обстрела города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненых. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары", - написал Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Шевченко ранее сообщал о трех пострадавших.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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