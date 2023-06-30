https://ria.ru/20230630/obstrel-1881426024.html

Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести

Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести - РИА Новости, 30.06.2023

Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до шести

Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО выросло до шести, здание администрации города получило повреждения, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:43

2023-06-30T12:43

2023-06-30T12:43

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО выросло до шести, здание администрации города получило повреждения, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Ещё один трагический день в истории городе Ясиноватая. В результате обстрела города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненых. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ясиноватой в 10.45 со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Шевченко ранее сообщал о трех пострадавших. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880833792.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия